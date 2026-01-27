https://ria.ru/20260127/demin-2070467765.html
Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА
2026-01-27T08:41:00+03:00
2026-01-27T08:41:00+03:00
2026-01-27T09:34:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
нба
кармело энтони
винс картер
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин вошел в состав участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на сайте
турнира.
Матч состоится 13 февраля в рамках звездного уик-энда НБА. В нем примут участие три команды, состоящие из новичков лиги и игроков, проводящих второй сезон в НБА, а также команда G-лиги. Тренерами команд станут Кармело Энтони, Винс Картер, Трейси Макгрейди и Остин Риверс.
Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте лиги 2025 года. В дебютном для себя сезоне НБА Демин провел на данный момент 39 матчей, в среднем россиянин набирает 10,2 очка, совершает 3,0 подбора и отдает 3,4 передачи.