Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА

Матч состоится 13 февраля в рамках звездного уик-энда НБА. В нем примут участие три команды, состоящие из новичков лиги и игроков, проводящих второй сезон в НБА, а также команда G-лиги. Тренерами команд станут Кармело Энтони, Винс Картер, Трейси Макгрейди и Остин Риверс.

Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте лиги 2025 года. В дебютном для себя сезоне НБА Демин провел на данный момент 39 матчей, в среднем россиянин набирает 10,2 очка, совершает 3,0 подбора и отдает 3,4 передачи.