Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:41 27.01.2026 (обновлено: 09:34 27.01.2026)
Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА
Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин вошел в состав участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)
Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА

Российский баскетболист Егор Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин вошел в состав участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на сайте турнира.
Матч состоится 13 февраля в рамках звездного уик-энда НБА. В нем примут участие три команды, состоящие из новичков лиги и игроков, проводящих второй сезон в НБА, а также команда G-лиги. Тренерами команд станут Кармело Энтони, Винс Картер, Трейси Макгрейди и Остин Риверс.
Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте лиги 2025 года. В дебютном для себя сезоне НБА Демин провел на данный момент 39 матчей, в среднем россиянин набирает 10,2 очка, совершает 3,0 подбора и отдает 3,4 передачи.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Русский гигант ворвался в НБА: что Америка увидела в первой игре Демина
11 июля 2025, 19:35
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсНБАКармело ЭнтониВинс Картер
 
