СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029
СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029
Бразилия обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой разрешить ей провести клубный чемпионат мира в 2029 году, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27
2026-01-27T12:20:00+03:00
2026-01-27T12:38:00+03:00
СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029
