СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029
Футбол
 
12:20 27.01.2026 (обновлено: 12:38 27.01.2026)
СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029
СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029 - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029
Бразилия обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой разрешить ей провести клубный чемпионат мира в 2029 году, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T12:20:00+03:00
2026-01-27T12:38:00+03:00
футбол
спорт
джанни инфантино
луис инасиу лула да силва
карло анчелотти
международная федерация футбола (фифа)
фламенго
https://ria.ru/20260116/germaniya-2068325009.html
спорт, джанни инфантино, луис инасиу лула да силва, карло анчелотти, международная федерация футбола (фифа), фламенго
Футбол, Спорт, Джанни Инфантино, Луис Инасиу Лула да Силва, Карло Анчелотти, Международная федерация футбола (ФИФА), Фламенго
СМИ: Бразилия обратилась к ФИФА с просьбой провести клубный ЧМ-2029

ESPN: Бразилия попросила ФИФА разрешить ей провести клубный ЧМ-2029

Трофей клубного ЧМ-2025
Трофей клубного ЧМ-2025
© Соцсети турнира
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бразилия обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой разрешить ей провести клубный чемпионат мира в 2029 году, сообщает ESPN.
По данным источника, просьба прозвучала во время прошедшей в понедельник в Бразилии встречи президента ФИФА Джанни Инфантино с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, тренером национальной сборной Карло Анчелотти и главой Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самиром Шаудой.
Инфантино находится в Бразилии уже несколько дней в связи с мероприятием по продвижению чемпионата мира по футболу среди женщин 2027 года, который пройдет в Бразилии.
На данный момент единственной бразильской командой, гарантированно попавшей на клубный чемпионат мира 2029 года, является победитель Кубка Либертадорес 2025 года "Фламенго".
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
16 января, 15:27
 
Футбол Спорт Джанни Инфантино Луис Инасиу Лула да Силва Карло Анчелотти Международная федерация футбола (ФИФА) Фламенго
 
