Несколько болельщиков ПАОКа погибли в ДТП в Румынии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Семь болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК погибли в результате ДТП в Румынии, еще трое получили ранения, сообщает греческий телеканал Skai со ссылкой на посольство Греции в Бухаресте.
Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара. Как следует из опубликованного видео, минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом, однако взрыва удалось избежать. В ДТП также участвовали два легковых автомобиля. Отмечается, что в минивэне находились десять человек, все - мужчины. По информации греческого посольства, семеро из них, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статьям о причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности. Расследование продолжается для установления всех причин и обстоятельств аварии.
