Футбол
 
18:12 27.01.2026 (обновлено: 18:38 27.01.2026)
Несколько болельщиков ПАОКа погибли в ДТП в Румынии
Несколько болельщиков ПАОКа погибли в ДТП в Румынии
футбол
румыния
греция
бухарест
паок
спорт
румыния
греция
бухарест
румыния, греция, бухарест, паок, спорт
Футбол, Румыния, Греция, Бухарест, ПАОК, Спорт
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Семь болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК погибли в результате ДТП в Румынии, еще трое получили ранения, сообщает греческий телеканал Skai со ссылкой на посольство Греции в Бухаресте.
Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара. Как следует из опубликованного видео, минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом, однако взрыва удалось избежать. В ДТП также участвовали два легковых автомобиля. Отмечается, что в минивэне находились десять человек, все - мужчины. По информации греческого посольства, семеро из них, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
Болельщики направлялись во Францию, где ПАОК 29 января сыграет с "Лионом" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги Европы. На место происшествия и в медицинские учреждения была направлена специальная группа сотрудников греческого посольства.
По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статьям о причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности. Расследование продолжается для установления всех причин и обстоятельств аварии.
Бразилия флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Более 45 человек пострадали в Бразилии в ДТП с автобусом с фанатами
28 октября 2025, 12:48
 
ФутболРумынияГрецияБухарестПАОКСпорт
 
