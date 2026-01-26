https://ria.ru/20260126/zenit-2070314708.html
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт" - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"
Петербургский футбольный клуб "Зенит" победил чемпиона Китая "Шанхай Порт" во втором товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T13:11:00+03:00
2026-01-26T13:11:00+03:00
2026-01-26T13:28:00+03:00
футбол
спорт
китай
катар
андрей мостовой
александр соболев
александр ерохин
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008288221_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_7b1f4e9e970aeeebcf4b2d8e3cdefb86.jpg
https://ria.ru/20260126/dzjuba-2070259359.html
китай
катар
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008288221_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_072da977fbb299fecdf541c7e620ef44.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, китай, катар, андрей мостовой, александр соболев, александр ерохин, зенит, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Китай, Катар, Андрей Мостовой, Александр Соболев, Александр Ерохин, Зенит, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"
"Зенит" во второй раз обыграл "Шанхай Порт" на тренировочном сборе