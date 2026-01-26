Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт" 26.01.2026
Футбол
 
13:11 26.01.2026 (обновлено: 13:28 26.01.2026)
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"
Петербургский футбольный клуб "Зенит" победил чемпиона Китая "Шанхай Порт" во втором товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, китай, катар, андрей мостовой, александр соболев, александр ерохин, зенит, балтика, российская премьер-лига (рпл)
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"

"Зенит" во второй раз обыграл "Шанхай Порт" на тренировочном сборе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Футболисты "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" победил чемпиона Китая "Шанхай Порт" во втором товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре.
Встреча завершилась со счетом 6:0. Мячи забили Андрей Мостовой (19-я минута), Александр Соболев (44), Даниил Кондаков (51), Александр Ерохин (56, 74) и Матвей Иванов (84).
Первый матч команд прошел 22 января и завершился победой петербуржцев со счетом 4:1.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Команда Сергея Семака откроет весеннюю часть чемпионата 27 февраля домашним матчем против калининградской "Балтики".
ФутболСпортКитайКатарАндрей МостовойАлександр СоболевАлександр ЕрохинЗенитБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
