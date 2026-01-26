https://ria.ru/20260126/vale-2070337191.html
Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
Вратарь сборной Эквадора по футболу и местного "ЛДУ Кито" Гонсало Валье был арестован в связи с вождением в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mundo... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
