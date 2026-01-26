Рейтинг@Mail.ru
Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
14:48 26.01.2026
Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
эквадор, бразилия, перу, спорт
Эквадор, Бразилия, Перу, Спорт
Вратаря сборной Эквадора арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ

© Getty Images / Franklin JacomeВратарь сборной Эквадора по футболу Гонсало Валье
Вратарь сборной Эквадора по футболу Гонсало Валье. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вратарь сборной Эквадора по футболу и местного "ЛДУ Кито" Гонсало Валье был арестован в связи с вождением в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, игрок проведет 20 дней под стражей. Он также лишен водительских прав на 60 дней и оштрафован на 1446 долларов. Клуб подтвердил данную информацию в официальном релизе и заявил, что готов к всевозможным последствиям. Сам игрок в социальных сетях принес извинения команде и болельщикам.
"Игрок Гонсало Валье столкнулся с личной ситуацией, произошедшей за пределами области спорта. Как организация, мы готовы принять все соответствующие последствия и заявляем, что игрок принял на себя всю ответственность", - говорится в заявлении команды.
Валье 29 лет. Он представляет "ЛДУ Кито" с января 2024 года. На его счету два матча за сборную Эквадора против команд Бразилии (0:0) и Перу (0:0).
Место убийства футболиста Марио Пинейды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста
20 декабря 2025, 01:58
 
ЭквадорБразилияПеруСпорт
 
