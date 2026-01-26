https://ria.ru/20260126/trusova-2070307475.html
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
фигурное катание
спорт
этери тутберидзе
александра игнатова (трусова)
евгений плющенко
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) чувствует себя хорошо в работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, сотрудничающий с фигуристкой в шоу.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трусова решила возобновить спортивную карьеру в группе Тутберидзе. Позднее сама фигуристка рассказала в своем влоге, что подумывала об идее вписать в качестве тренеров и Тутберидзе, и Плющенко. Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил.
"К решению Саши отношусь с пониманием, - сказал Плющенко. - Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес".