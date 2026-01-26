Рейтинг@Mail.ru
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:47 26.01.2026 (обновлено: 13:06 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/trusova-2070307475.html
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) чувствует себя хорошо в работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, заявил в... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T12:47:00+03:00
2026-01-26T13:06:00+03:00
фигурное катание
спорт
этери тутберидзе
александра игнатова (трусова)
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833357_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_c680d7f0d48b6e0a9e4cfa1822682a90.jpg
https://ria.ru/20260120/trusova-2069154759.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833357_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2c2ea542149277042243427451bdd924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, этери тутберидзе, александра игнатова (трусова), евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе, Александра Игнатова (Трусова), Евгений Плющенко
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе

Плющенко: Трусова чувствует себя комфортно в группе Тутберидзе

© РИА Новости / Алексей ДаничевАлександра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Александра Игнатова (Трусова). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) чувствует себя хорошо в работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, сотрудничающий с фигуристкой в шоу.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трусова решила возобновить спортивную карьеру в группе Тутберидзе. Позднее сама фигуристка рассказала в своем влоге, что подумывала об идее вписать в качестве тренеров и Тутберидзе, и Плющенко. Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил.
"К решению Саши отношусь с пониманием, - сказал Плющенко. - Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес".
Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Всю беременность думала - Плющенко или Тутберидзе?": исповедь Трусовой
20 января, 20:52
 
Фигурное катаниеСпортЭтери ТутберидзеАлександра Игнатова (Трусова)Евгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала