12:32 26.01.2026
Двух игроков "Торпедо" признали лучшими на неделе в КХЛ
Двух игроков "Торпедо" признали лучшими на неделе в КХЛ
Владимир Ткачев из нижегородского "Торпедо" признан лучшим нападающим 19-й недели сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, владимир ткачев (1993), денис костин, дамир шарипзянов, торпедо, авангард, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Ткачева и Костина признали лучшими игроками на неделе в КХЛ

Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Владимир Ткачев из нижегородского "Торпедо" признан лучшим нападающим 19-й недели сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
В трех играх Ткачев отметился 8 очками (2 гола + 6 передач). Его партнер по команде Денис Костин признан лучшим вратарем недели. Он выиграл с командой все три матча, в среднем отражая 96,7% бросков по воротам. Встречу с петербургским СКА (6:0) Костин провел на ноль. Оба игрока признаны лучшими на неделе в третий раз.
Лучшим защитником в 12-й раз в карьере стал Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда". В двух встречах он набрал 4 (2+2) очка, его показатель полезности составил "+5".
Лучшим новичком в третий раз в карьере стал нападающий СКА Матвей Поляков, который набрал 2 (1+1) очка в трех матчах недели.
