Двух игроков "Торпедо" признали лучшими на неделе в КХЛ
Двух игроков "Торпедо" признали лучшими на неделе в КХЛ
Владимир Ткачев из нижегородского "Торпедо" признан лучшим нападающим 19-й недели сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Двух игроков "Торпедо" признали лучшими на неделе в КХЛ
Ткачева и Костина признали лучшими игроками на неделе в КХЛ