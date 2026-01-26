Минское "Динамо" заключило контракт с канадским форвардом Спунером

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" подписало контракт с канадским нападающим Райаном Спунером, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона. Ранее Спунер выступал за минское "Динамо" на протяжении трех сезонов - последний из них завершился в 2023 году. За 149 матчей в составе клуба он набрал 128 очков (36 голов + 92 передачи).

На протяжении карьеры Спунер также играл в КХЛ за омский "Авангард", минское "Динамо", екатеринбургский "Автомобилист" и китайский клуб "Шанхайские драконы", который расторг соглашение с форвардом 20 декабря 2025 года. В начале января нападающий перешел в швейцарскую "Лозанну", где сыграл в 6 матчах и отметился 1 голевой передачей.