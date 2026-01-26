Синнеру запретили использовать умный браслет на матче Australian Open

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру запретили использовать умный браслет в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Перед началом встречи против соотечественника Лучано Дардери (6:1, 6:3, 7:6 (7:2) судья Грег Алленсворт потребовал от Синнера снять браслет фирмы Whoop, который спортсмен носил под напульсником. Ранее аналогичное ограничение было введено в отношении первой ракетки мира у женщин Арины Соболенко, а также лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карлоса Алькараса, который также использовал устройство в четвертой стадии турнира против американца Томми Пола.
"Нам важно отслеживать определенные данные во время игры, но в основном показатели анализируются после матча: частота пульса, количество сожженных калорий и другие параметры. Мы также планируем применять их в тренировочном процессе. Но правила есть правила, и я больше не буду использовать браслет на матчах", - заявил Синнер на пресс-конференции.
Международная федерация тенниса (ITF) не запрещает использовать умные браслеты, но она не отвечает за проведение турниров Большого шлема, где организатором выступает федерация принимающей страны.