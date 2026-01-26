Рейтинг@Mail.ru
Синнеру запретили использовать умный браслет на матче Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:09 26.01.2026 (обновлено: 15:10 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/sinner-2070341199.html
Синнеру запретили использовать умный браслет на матче Australian Open
Синнеру запретили использовать умный браслет на матче Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Синнеру запретили использовать умный браслет на матче Australian Open
Второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру запретили использовать умный браслет в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T15:09:00+03:00
2026-01-26T15:10:00+03:00
теннис
спорт
австралия
australian open
янник синнер
арина соболенко
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900497023_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a35d73791007c3733d37e68d09e9d63c.jpg
https://ria.ru/20260125/medvedev-2070183099.html
австралия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900497023_81:0:1902:1366_1920x0_80_0_0_1109ad231ab683a8a7091f44f59a5970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, australian open, янник синнер, арина соболенко, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Австралия, Australian Open, Янник Синнер, Арина Соболенко, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Синнеру запретили использовать умный браслет на матче Australian Open

Синнеру вслед за Алькарасом запретили носить умный браслет на Australian Open

© Фото : Пресс-служба China OpenИтальянский теннисист Янник Синнер
Итальянский теннисист Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Итальянский теннисист Янник Синнер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру запретили использовать умный браслет в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Перед началом встречи против соотечественника Лучано Дардери (6:1, 6:3, 7:6 (7:2) судья Грег Алленсворт потребовал от Синнера снять браслет фирмы Whoop, который спортсмен носил под напульсником. Ранее аналогичное ограничение было введено в отношении первой ракетки мира у женщин Арины Соболенко, а также лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карлоса Алькараса, который также использовал устройство в четвертой стадии турнира против американца Томми Пола.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
26 января 2026 • начало в 10:15
Завершен
Лучано Дардери
0 : 31:63:66:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нам важно отслеживать определенные данные во время игры, но в основном показатели анализируются после матча: частота пульса, количество сожженных калорий и другие параметры. Мы также планируем применять их в тренировочном процессе. Но правила есть правила, и я больше не буду использовать браслет на матчах", - заявил Синнер на пресс-конференции.
Международная федерация тенниса (ITF) не запрещает использовать умные браслеты, но она не отвечает за проведение турниров Большого шлема, где организатором выступает федерация принимающей страны.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
25 января, 15:40
 
ТеннисСпортАвстралияAustralian OpenЯнник СиннерАрина СоболенкоКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала