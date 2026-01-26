Синнеру запретили использовать умный браслет на матче Australian Open

"Нам важно отслеживать определенные данные во время игры, но в основном показатели анализируются после матча: частота пульса, количество сожженных калорий и другие параметры. Мы также планируем применять их в тренировочном процессе. Но правила есть правила, и я больше не буду использовать браслет на матчах", - заявил Синнер на пресс-конференции.