Действующий чемпион Australian Open Синнер вышел в четвертьфинал турнира

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл соотечественника Лучано Дардери в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу второй ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. У идущего 25-м в мировом рейтинге Дардери был 22-й номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут.