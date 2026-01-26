Рейтинг@Mail.ru
Действующий чемпион Australian Open Синнер вышел в четвертьфинал турнира
Теннис
 
12:34 26.01.2026 (обновлено: 12:35 26.01.2026)
Действующий чемпион Australian Open Синнер вышел в четвертьфинал турнира
Итальянец Янник Синнер обыграл соотечественника Лучано Дардери в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, австралия, мельбурн, янник синнер, каспер рууд, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Янник Синнер, Каспер Рууд, Australian Open
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл соотечественника Лучано Дардери в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу второй ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. У идущего 25-м в мировом рейтинге Дардери был 22-й номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
26 января 2026 • начало в 10:15
Завершен
Лучано Дардери
0 : 31:63:66:7
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема чемпион двух последних Australian Open сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном (8-й номер посева) и норвежцем Каспером Руудом (12).
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open
Вчера, 12:03
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнЯнник СиннерКаспер РуудAustralian Open
 
