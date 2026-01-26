"Сибирь" вырвала победу у "Торпедо", забив трижды на последней минуте

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала волевую победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В первом периоде хозяев вперед вывели Егор Виноградов (8-я минута) и Амир Гараев (18). Сергей Широков (25) одну шайбу отыграл во второй 20-й минутке, а на последней, 60-й минуте победу "Сибири" принесли голы Энди Андреоффа, Архипа Неколенко и Тимура Ахиярова, отличившихся в течение 29 секунд игрового времени.
26 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
07:25 • Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Антон Силаев)
17:37 • Амир Гараев
(Богдан Конюшков, Максим Летунов)
04:32 • Сергей Широков
(Энди Андреофф, Anton Kosolapov)
19:14 • Энди Андреофф
(Егор Аланов, Сергей Широков)
19:39 • Архип Неколенко
19:43 • Тимур Ахияров
"Торпедо" прервало серию из шести побед. Нижегородцы с 64 очками занимают четвертое место в таблице Западной конференции. "Сибирь", набрав 47 баллов, располагается на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче "Торпедо" дома сыграет с череповецкой "Северсталью" 28 января, а "Сибирь" примет минское "Динамо" днем позже.
