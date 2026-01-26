"Сибирь" вырвала победу у "Торпедо", забив трижды на последней минуте

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала волевую победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Торпедо" прервало серию из шести побед. Нижегородцы с 64 очками занимают четвертое место в таблице Западной конференции. "Сибирь", набрав 47 баллов, располагается на восьмой строчке на Востоке.