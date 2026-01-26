Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" вырвала победу у "Торпедо", забив трижды на последней минуте
Хоккей
Хоккей
 
21:35 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/sibir-2070426981.html
"Сибирь" вырвала победу у "Торпедо", забив трижды на последней минуте
"Сибирь" вырвала победу у "Торпедо", забив трижды на последней минуте - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Сибирь" вырвала победу у "Торпедо", забив трижды на последней минуте
Новосибирская "Сибирь" одержала волевую победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T21:35:00+03:00
2026-01-26T21:35:00+03:00
хоккей
спорт
амир гараев
сергей широков
энди андреофф
северсталь
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://ria.ru/20260126/metallurg-2070402441.html
спорт, амир гараев, сергей широков, энди андреофф, северсталь, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Амир Гараев, Сергей Широков, Энди Андреофф, Северсталь, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сибирь" вырвала победу у "Торпедо", забив трижды на последней минуте

"Сибирь" победила "Торпедо" в матче КХЛ, забросив три шайбы на последней минуте

Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала волевую победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В первом периоде хозяев вперед вывели Егор Виноградов (8-я минута) и Амир Гараев (18). Сергей Широков (25) одну шайбу отыграл во второй 20-й минутке, а на последней, 60-й минуте победу "Сибири" принесли голы Энди Андреоффа, Архипа Неколенко и Тимура Ахиярова, отличившихся в течение 29 секунд игрового времени.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Торпедо НН
2 : 4
Сибирь
07:25 • Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Антон Силаев)
17:37 • Амир Гараев
(Богдан Конюшков, Максим Летунов)
04:32 • Сергей Широков
(Энди Андреофф, Anton Kosolapov)
19:14 • Энди Андреофф
(Егор Аланов, Сергей Широков)
19:39 • Архип Неколенко
(Егор Зайцев, Михаил Орлов)
19:43 • Тимур Ахияров
(Энди Андреофф)
"Торпедо" прервало серию из шести побед. Нижегородцы с 64 очками занимают четвертое место в таблице Западной конференции. "Сибирь", набрав 47 баллов, располагается на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче "Торпедо" дома сыграет с череповецкой "Северсталью" 28 января, а "Сибирь" примет минское "Динамо" днем позже.
Хоккей Спорт Амир Гараев Сергей Широков Энди Андреофф Северсталь Сибирь КХЛ 2025-2026
 
