"Больше не прикован к постели". Шокирующие новости о состоянии Шумахера

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели! Эта новость о великом автогонщике взорвала мир. РИА Новости Спорт рассказывает, какие сдвиги произошли в состоянии всеми любимого Шуми.

Врачи допустили ошибку

Жизнь семикратного чемпиона "Формулы-1" навсегда изменилась 29 декабря 2013 года. На гоночной трассе он был удачлив, но на горнолыжной случилась нелепая трагедия. На курорте Мерибель во французских Альпах Шумахер решил выехать за пределы подготовленного трека и через пару десятков метров наткнулся на камень, скрытый под свежим снегом. Падение и удар головой о край скалы.

Несмотря на относительно небольшую скорость, шлем Шумахера раскололся. По первым впечатлениям ситуация не выглядела критичной, доктора ее недооценили, а во время транспортировки Михаэль потерял сознание и медикам пришлось ввести его в искусственную кому.

« "Сначала я не переживал, потому что часто катался на лыжах вместе с Михаэлем и знал, что он - очень хороший лыжник, который никогда не рискует, - вспоминал позже друг и наставник Шумахера Франц Тост. - Но потом, когда я осознал всю серьезность инцидента, я не мог в это поверить. Я был потрясен и шокирован".

© AP Photo / Ferrari Media Service Михаэль Шумахер катается на горных лыжах в Италии © AP Photo / Ferrari Media Service Михаэль Шумахер катается на горных лыжах в Италии

Гонщика прооперировали только на следующий день, устранив кровоизлияние в мозг и снизив внутричерепное давление. Затем последовало еще одно хирургическое вмешательство из-за гематом в голове. Журналисты буквально осаждали госпиталь в Гренобле, пытаясь всеми силами пробраться в палату к Шумахеру. Один из репортеров ради снимков пытался выдать себя за священника.

Это настолько шокировало семью Михаэля, что было принято решение ограничить любое распространение информации о его состоянии. "Отныне состояние здоровья Михаэля – частное дело его семьи", - заявил тогда его брат Ральф.

Выходить из комы он начал в конце января 2014 года. По отрывкам информации, которые периодически просачивались в СМИ, стало ясно, что мозг серьезно поврежден. Периодически говорилось, что в его состоянии есть незначительные улучшения, но серьезных не было долгое время. В середине июня того года Шумахера перевезли из больницы домой.

© Фото : Bernard Asset/Panoramic/Starface Михаэль Шумахер на горнолыжном склоне © Фото : Bernard Asset/Panoramic/Starface Михаэль Шумахер на горнолыжном склоне

В прессе же продолжали разгораться скандалы, семье не раз приходилось подавать в суд из-за различных фейков. Например, как в 2016 году, когда журналисты сообщили, что он уже не прикован к постели и даже может ходить.

В 2018-м в президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт впервые рассказал о реальном положении дел: "Я посещаю его как минимум два раза в месяц. Я вижусь с Михаэлем, я очень люблю его. Вижусь с его семьей. Хотелось бы, чтобы ситуация была другой…"

Шестнадцать миллионов евро за лечение

Лечение обходилось в такие суммы, что родственникам пришлось распродавать имущество, включая личный самолет Шумахера и дом в Норвегии. За первые три года после трагедии близкие потратили на восстановление Михаэля около 16 миллионов евро.

Тодт рассказал, что периодически вместе с Шумахером смотрит гонки по телевизору, но их общение нельзя назвать полноценным.

« "Конечно, мне не хватает Михаэля, - признавалась его жена в документальном фильме Netflix, вышедшем в 2021 году. - Я скучаю по нему каждый день. На самом деле мы все скучаем: дети, семья, отец, все его близкие. Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил. Мы вместе. Мы живем вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядом. И я буду делать все необходимое, несмотря ни на что. Мы все будем".

В 2023 году журнал Die Aktuelle опубликовал на обложке фото Шумахера с надписью "Первое интервью". Позже оказалось, что материал был создан с помощью искусственного интеллекта.

"Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться, - заявили в руководстве медиагруппы. - Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем. В результате публикации этой статьи главный редактор Die Aktuelle Анне Хоффманн, отвечавшая за работу издания с 2009 года, освобождена от своих обязанностей".

В 2024 году Daily Mail сообщила, что Шумахер впервые появился на публике. Это якобы произошло на церемонии бракосочетания его дочери Джины-Марии. Михаэль наблюдал, как ее ведут к алтарю, но официального подтверждения данная информация не получила. Гостям запретили проносить на торжество даже мобильные телефоны. Родственники прекрасно запомнили инцидент с кражей фотографий бывшим сотрудником безопасности Шумахера и последующим шантажом. То дело завершилось реальными тюремными сроками.