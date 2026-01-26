https://ria.ru/20260126/shelton-2070345953.html
Шелтон обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open
Шелтон обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open
Американский теннисист Бен Шелтон обыграл норвежца Каспера Рууда в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
