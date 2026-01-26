Рейтинг@Mail.ru
Шелтон обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open
Теннис
 
15:30 26.01.2026
Шелтон обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open
Шелтон обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Шелтон обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open
Американский теннисист Бен Шелтон обыграл норвежца Каспера Рууда в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
теннис
спорт
australian open
каспер рууд
янник синнер
спорт, australian open, каспер рууд, янник синнер
Теннис, Спорт, Australian Open, Каспер Рууд, Янник Синнер
Шелтон обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open

Американец Шелтон обыграл норвежца Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open

Американский теннисист Бен Шелтон - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл норвежца Каспера Рууда в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Шелтона (8-й номер посева) над Руудом (12) со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
26 января 2026 • начало в 12:50
Завершен
Бен Шелтон
3 : 13:66:46:36:4
Каспер Рууд
В четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Шелтон сыграет с действующим победителем турнира итальянцем Янником Синнером (2).
ТеннисСпортAustralian OpenКаспер РуудЯнник Синнер
 
