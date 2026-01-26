Рейтинг@Mail.ru
Самуэльссон уверен, что соревнуется с принимающими допинг спортсменами
26.01.2026
Биатлон
 
12:22 26.01.2026
Самуэльссон уверен, что соревнуется с принимающими допинг спортсменами
Самуэльссон уверен, что соревнуется с принимающими допинг спортсменами
Олимпийский чемпион Игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон убежден, что ему приходится соревноваться с принимающими допинг соперниками и не... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, швеция, дания, норвегия, себастьян самуэльссон
Биатлон, Спорт, Швеция, Дания, Норвегия, Себастьян Самуэльссон
Самуэльссон уверен, что соревнуется с принимающими допинг спортсменами

Швед Самуэльссон уверен, что соревнуется с принимающими допинг спортсменами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШведский биатлонист Себастьян Самуэльссон
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон убежден, что ему приходится соревноваться с принимающими допинг соперниками и не верит в абсолютную чистоту всех участников Олимпиады.
Согласно опросу, проведенному скандинавскими СМИ NRK (Норвегия), SVT (Швеция), DR (Дания) и Yle (Финляндия), почти половина из 184 спортсменов признались, что за последний год ни разу не проходили допинг-тестирование вне соревнований. 13,3% опрошенных прошли тестирование один раз, 30,4% проходили процедуру 2-5 раз, 4,4% сделали это 6-10 раз. 2,8% ответивших сообщили, что сдавали тесты больше десяти раз. NRK уточняет, что среди 64 ответивших спортсменов из Норвегии допинг-тестирование не проходили 42,2% спортсменов.
Биатлон. Винтовка - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Победивших в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону немцев дисквалифицировали
24 января, 17:10
Глава антидопинговой службы Норвегии Андерс Сольхейм, комментируя результаты исследования, заявил, что у организации "не было цели протестировать всех" и что большое количество тестов не является правильным путем к чистому спорту.
"Возможно, сегодня ситуация уже не такая, как 20-30 лет назад, когда в итоговых протоколах появлялись откровенно невероятные результаты и кто-то выигрывал с огромным отрывом. Но даже если мошенничество дает преимущество всего в десять секунд, этого более чем достаточно. В нашем виде спорта это может решить все. Думаю, я бы просто сошел с ума, если бы постоянно думал о том, что будет, если все жульничают, и как мне с ними бороться. Я понимаю, что допинг существует, но стараюсь не зацикливаться на этом", - цитирует Самуэльссона Aftonbladet.
"Я не думаю, что все участники Олимпиады будут абсолютно чистыми. Мне кажется, что два-три процента атлетов в данный момент используют допинг или использовали его ранее. Допинговые скандалы продолжают возникать, и было бы странно ожидать, что вдруг все перестанут этим заниматься. Я полностью убежден, что соревнуюсь со спортсменами, принимающими допинг", - добавил он.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Тихонов призвал напомнить Самуэльссону о Невской битве
12 декабря 2025, 13:51
 
Биатлон Спорт Швеция Дания Норвегия Себастьян Самуэльссон
 
