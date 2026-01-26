Самуэльссон уверен, что соревнуется с принимающими допинг спортсменами

Глава антидопинговой службы Норвегии Андерс Сольхейм, комментируя результаты исследования, заявил, что у организации "не было цели протестировать всех" и что большое количество тестов не является правильным путем к чистому спорту.

"Я не думаю, что все участники Олимпиады будут абсолютно чистыми. Мне кажется, что два-три процента атлетов в данный момент используют допинг или использовали его ранее. Допинговые скандалы продолжают возникать, и было бы странно ожидать, что вдруг все перестанут этим заниматься. Я полностью убежден, что соревнуюсь со спортсменами, принимающими допинг", - добавил он.