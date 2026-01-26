Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:54 26.01.2026 (обновлено: 22:11 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/salavat-2070429286.html
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T21:54:00+03:00
2026-01-26T22:11:00+03:00
хоккей
спорт
владислав ефремов
салават юлаев
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_f34974d886bf60d8c6ecd1642c425053.jpg
https://ria.ru/20260126/tsska-2070429024.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18e493abc63aa0c137485c84f996c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владислав ефремов, салават юлаев, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Владислав Ефремов, Салават Юлаев, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" в овертайме обыграл минское "Динамо" в гостевом матче КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Салават Юлаев (Уфа) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Минске, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Егор Сучков (26-я минута) и Владислав Ефремов (63). Единственную шайбу минчан забросил Даниил Липский (33).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 января 2026 • начало в 19:10
Закончен в OT
Динамо Минск
1 : 2
Салават Юлаев
12:20 • Daniil Lipsky
(Станислав Галиев, Вадим Шипачев)
05:21 • Егор Сучков
(Григорий Панин, Данил Алалыкин)
02:00 • Владислав Ефремов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Канадский нападающий "Салавата Юлаева" Шелдон Ремпал прервал личную результативную серию, которая насчитывала 14 матчей.
"Динамо" (66 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" (62) идет шестым на Востоке.
В следующем матче "Салават Юлаев" в Казани сыграет с "Ак Барсом" в "зеленом дерби" 28 января, днем позже "Динамо" в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Северсталь (Череповец) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ЦСКА четвертый раз по ходу сезона обыграл "Северсталь" в матче КХЛ
Вчера, 21:53
 
ХоккейСпортВладислав ЕфремовСалават ЮлаевАк БарсКХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала