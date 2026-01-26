https://ria.ru/20260126/salavat-2070429286.html
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
