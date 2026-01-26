Рейтинг@Mail.ru
"Рома" и "Милан" сыграли вничью в Серии А
Футбол
 
00:54 26.01.2026 (обновлено: 00:56 26.01.2026)
"Рома" и "Милан" сыграли вничью в Серии А
"Рома" и "Милан" сыграли вничью в Серии А
"Рома" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Лоренцо Пеллегрини, Милан, Рома, Болонья
"Рома" и "Милан" сыграли вничью в Серии А

"Рома" и "Милан" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Рома" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Кони Де Винтер (62), впервые отметившийся голом за "Милан". У "Ромы" отличился Лоренцо Пеллегрини (74, пенальти).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
25 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Рома
1 : 1
Милан
74‎’‎ • Лоренцо Пеллегрини (П)
62‎’‎ • Кони Де Винтер
(Лука Модрич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Милан" продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 21 матча и располагается на второй строчке таблицы, набрав 47 очков. "Рома" не проигрывает в Серии А на протяжении четырех встреч и идет строчкой ниже с 43 баллами.
В следующем туре "Милан" 3 февраля на выезде сыграет против "Болоньи", "Рома" днем ранее в гостях встретится с "Удинезе".
