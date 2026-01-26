https://ria.ru/20260126/roma-2070231768.html
"Рома" и "Милан" сыграли вничью в Серии А
"Рома" на своем поле сыграла вничью с "Миланом" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
