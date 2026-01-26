https://ria.ru/20260126/prezident-2070309161.html
Главу НОК Катара избрали президентом Олимпийского совета Азии
Главу НОК Катара избрали президентом Олимпийского совета Азии
Глава Олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль-Тани избран новым президентом Олимпийского совета Азии (ОСА), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
катар
ташкент
россия
Главу НОК Катара Аль-Тани избрали президентом Олимпийского совета Азии
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль-Тани избран новым президентом Олимпийского совета Азии (ОСА), сообщается на сайте организации.
Выборы президента состоялись на 46-й генассамблее организации в Ташкенте
. За Аль-Тани проголосовали 44 из 45 делегатов, один голос был признан недействительным. Аль-Тани стал 22-м президентом ОСА. Он сменит индийца Рандхира Сингха, оставившего пост из-за проблем со здоровьем.
На мероприятии присутствовал министр спорта РФ
и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев
.
"Азия - самый большой и разнообразный континент в олимпийской семье. Это разнообразие - наша величайшая сила. Но оно также требует от нас работать в единстве, руководствуясь взаимным уважением и нашей общей приверженностью олимпийским ценностям. Через единство мы превращаем разнообразие в возможность. Мы расширяем возможности наших национальных олимпийских комитетов и создаем платформу для нашей молодежи, чтобы она могла преуспеть на мировой спортивной арене. Давайте вместе работать над созданием более сплоченного, сильного и успешного ОСА. Я хочу выразить свою искреннюю признательность моему дорогому другу, господину Радже Рандхиру Сингху, за его лидерство, дальновидность и неустанные усилия в сложные времена", - заявил Аль-Тани.
Аль-Тани 39 лет. Он занимает должность президента Олимпийского комитета Катара
с 2015 года. В 2022-м катарец был избран вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC).