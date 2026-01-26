Рейтинг@Mail.ru
Главу НОК Катара избрали президентом Олимпийского совета Азии
12:52 26.01.2026 (обновлено: 13:01 26.01.2026)
Главу НОК Катара избрали президентом Олимпийского совета Азии
Главу НОК Катара избрали президентом Олимпийского совета Азии
Глава Олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль-Тани избран новым президентом Олимпийского совета Азии (ОСА), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, катар, ташкент, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), россия
Спорт, Катар, Ташкент, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Россия
Главу НОК Катара избрали президентом Олимпийского совета Азии

Главу НОК Катара Аль-Тани избрали президентом Олимпийского совета Азии

© Фото : соцсети Джоана бин Хамада Аль-ТаниДжоан бин Хамад Аль-Тани
Джоан бин Хамад Аль-Тани - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : соцсети Джоана бин Хамада Аль-Тани
Джоан бин Хамад Аль-Тани. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад Аль-Тани избран новым президентом Олимпийского совета Азии (ОСА), сообщается на сайте организации.
Выборы президента состоялись на 46-й генассамблее организации в Ташкенте. За Аль-Тани проголосовали 44 из 45 делегатов, один голос был признан недействительным. Аль-Тани стал 22-м президентом ОСА. Он сменит индийца Рандхира Сингха, оставившего пост из-за проблем со здоровьем.
На мероприятии присутствовал министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"Азия - самый большой и разнообразный континент в олимпийской семье. Это разнообразие - наша величайшая сила. Но оно также требует от нас работать в единстве, руководствуясь взаимным уважением и нашей общей приверженностью олимпийским ценностям. Через единство мы превращаем разнообразие в возможность. Мы расширяем возможности наших национальных олимпийских комитетов и создаем платформу для нашей молодежи, чтобы она могла преуспеть на мировой спортивной арене. Давайте вместе работать над созданием более сплоченного, сильного и успешного ОСА. Я хочу выразить свою искреннюю признательность моему дорогому другу, господину Радже Рандхиру Сингху, за его лидерство, дальновидность и неустанные усилия в сложные времена", - заявил Аль-Тани.
Аль-Тани 39 лет. Он занимает должность президента Олимпийского комитета Катара с 2015 года. В 2022-м катарец был избран вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC).
Сборная России на Олимпиаде-2018 - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Спорт должен сближать, а не разделять": НОК Замбии об отстранении России
6 ноября 2025, 17:46
 
СпортКатарТашкентМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Россия
 
