Главу НОК Катара избрали президентом Олимпийского совета Азии

"Азия - самый большой и разнообразный континент в олимпийской семье. Это разнообразие - наша величайшая сила. Но оно также требует от нас работать в единстве, руководствуясь взаимным уважением и нашей общей приверженностью олимпийским ценностям. Через единство мы превращаем разнообразие в возможность. Мы расширяем возможности наших национальных олимпийских комитетов и создаем платформу для нашей молодежи, чтобы она могла преуспеть на мировой спортивной арене. Давайте вместе работать над созданием более сплоченного, сильного и успешного ОСА. Я хочу выразить свою искреннюю признательность моему дорогому другу, господину Радже Рандхиру Сингху, за его лидерство, дальновидность и неустанные усилия в сложные времена", - заявил Аль-Тани.