Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:15 26.01.2026
Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном
Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном
2026-01-26T16:15:00+03:00
2026-01-26T16:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
александр плющенко (гном гномыч)
2026
Новости
РИА Новости Спорт
спорт, евгений плющенко, александр плющенко (гном гномыч)
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном

Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном Александром

Евгений и Александр Плющенко
Евгений и Александр Плющенко
Евгений и Александр Плющенко
Евгений и Александр Плющенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен освоить сальто для ледовых шоу вместе с сыном Александром.
Ученица Плющенко Любовь Рубцова первой из российских фигуристок стала исполнять сальто на соревнованиях после того, как этот элемент был разрешен Международным союзом конькобежцев (ISU).
"Рубцова - единственная девочка, которая сегодня в России исполняет этот элемент. Когда его впервые в мире исполнила француженка Сурия Бонали, это воспринималось как экзотика. Сегодня у девочек пока еще такое же отношение. При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу. У нас работают хорошие тренеры по акробатике, которые показали на собственном примере шикарный уровень. Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто. Думаю, даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента", - сказал Плющенко.
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Всю беременность думала - Плющенко или Тутберидзе?": исповедь Трусовой
20 января, 20:52
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоАлександр Плющенко (Гном Гномыч)
 
