Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном
Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен освоить сальто для ледовых шоу вместе с сыном
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
александр плющенко (гном гномыч)
Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном
Плющенко планирует исполнить сальто на льду вместе с сыном Александром
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен освоить сальто для ледовых шоу вместе с сыном Александром.
Ученица Плющенко Любовь Рубцова первой из российских фигуристок стала исполнять сальто на соревнованиях после того, как этот элемент был разрешен Международным союзом конькобежцев (ISU).
"Рубцова - единственная девочка, которая сегодня в России исполняет этот элемент. Когда его впервые в мире исполнила француженка Сурия Бонали, это воспринималось как экзотика. Сегодня у девочек пока еще такое же отношение. При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу. У нас работают хорошие тренеры по акробатике, которые показали на собственном примере шикарный уровень. Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто. Думаю, даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента", - сказал Плющенко.
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте во вторник на сайте РИА Новости.