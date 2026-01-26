Рейтинг@Mail.ru
Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды
Хоккей
 
20:25 26.01.2026
Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды
спорт, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл), коламбус блю джекетс
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Коламбус Блю Джекетс
Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Коламбус Блю Джекетс" и "Лос-Анджелес Кингз" перенесен на более поздний срок из-за сложных погодных условий, сообщается на сайте лиги.
Встреча, которая первоначально должна была пройти в Колумбусе (штат Огайо) в ночь на 27 января по московскому времени, теперь состоится 9 марта.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закрыты государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
Хоккей
 
