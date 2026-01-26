https://ria.ru/20260126/nkhl-2070411204.html
Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды
Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Коламбус Блю Джекетс" и "Лос-Анджелес Кингз" перенесен на более поздний срок из-за сложных... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T20:25:00+03:00
2026-01-26T20:25:00+03:00
2026-01-26T20:25:00+03:00
хоккей
спорт
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
коламбус блю джекетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053123673_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a53bce7e6257bd419525262f1c2cd701.jpg
https://ria.ru/20260126/nkhl-2070246534.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053123673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ab7e7e36cfe4b4910a270a449e4b35e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл), коламбус блю джекетс
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Коламбус Блю Джекетс
Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды
Матч НХЛ между "Коламбусом" и "Лос-Анджелесом" перенесли на март из-за непогоды
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Коламбус Блю Джекетс" и "Лос-Анджелес Кингз" перенесен на более поздний срок из-за сложных погодных условий, сообщается на сайте лиги.
Встреча, которая первоначально должна была пройти в Колумбусе (штат Огайо) в ночь на 27 января по московскому времени, теперь состоится 9 марта.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в понедельник закрыты государственные школы. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад "историческим".