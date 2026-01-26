Матч НХЛ "Коламбус" - "Лос-Анджелес" перенесли на март из-за непогоды

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Коламбус Блю Джекетс" и "Лос-Анджелес Кингз" перенесен на более поздний срок из-за сложных погодных условий, сообщается на сайте лиги.

Встреча, которая первоначально должна была пройти в Колумбусе (штат Огайо) в ночь на 27 января по московскому времени, теперь состоится 9 марта.