Мостовой призвал Захаряна задуматься о возвращении в Россию
26.01.2026
Футбол
 
17:18 26.01.2026
Мостовой призвал Захаряна задуматься о возвращении в Россию
спорт, россия, испания, александр мостовой, арсен захарян, реал сосьедад
Футбол, Спорт, Россия, Испания, Александр Мостовой, Арсен Захарян, Реал Сосьедад
Мостовой призвал Захаряна задуматься о возвращении в Россию

Мостовой: Захаряну стоит задуматься о смене команды и возвращении в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что полузащитнику испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсену Захаряну стоит задуматься о смене команды и возвращении в Россию.
В четверг журналист COPE Марко Антонио Санде сообщил, что главный тренер команды из Сан-Себастьяна Пеллегрино Матараццо провел встречу с несколькими игроками, на которой заявил, что они не входят в его планы на сезон. В их число, по его информации, вошел и 22-летний Захарян.
"Конечно, стоит задуматься. Я уже говорил на эту тему. И, скорее всего, речь может идти о возвращении в Россию, потому что в Испании у него не получается. Другое дело, что многое зависит от него самого. Если захочет - вернется. Там будет тяжело закрепиться, потому что если ты постоянно травмирован, другие команды вряд ли возьмут. Хотя какие-то варианты у него могут остаться и там. Контракт есть - пожалуйста, тренируйся, восстанавливайся. Бывает так: в одной команде не получается, переходишь в другую - и все идет хорошо. Или наоборот. Поэтому кто знает. Может, вернется сюда, может, здесь ему будет лучше. К сожалению, этого никто не знает - только кто-то сверху", - сказал Мостовой.
"Футбол везде одинаковый. В футболе давным-давно все придумано: ворота одного размера, мяч круглый, правила везде одинаковые. Задача - забить больше голов, чем соперник. И травмы везде одинаковые, поверьте мне - что в России, что в Испании. Футбол - травмоопасный вид спорта, в принципе", - отметил собеседник агентства.
По словам Мостового, преимуществом Захаряна является возраст. "У него вся жизнь впереди. Поэтому сейчас как раз нужно решать. Вот если бы ему было 28-29 или 30, тогда уже думаешь совсем иначе. А сейчас - вся карьера впереди", - заключил экс-футболист.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мостовой предложил вызвать его в сборную на фоне спора о рекорде
23 декабря 2025, 19:07
 
ФутболСпортРоссияИспанияАлександр МостовойАрсен ЗахарянРеал Сосьедад
 
