Мостовой призвал Захаряна задуматься о возвращении в Россию

"Футбол везде одинаковый. В футболе давным-давно все придумано: ворота одного размера, мяч круглый, правила везде одинаковые. Задача - забить больше голов, чем соперник. И травмы везде одинаковые, поверьте мне - что в России, что в Испании. Футбол - травмоопасный вид спорта, в принципе", - отметил собеседник агентства.

По словам Мостового, преимуществом Захаряна является возраст. "У него вся жизнь впереди. Поэтому сейчас как раз нужно решать. Вот если бы ему было 28-29 или 30, тогда уже думаешь совсем иначе. А сейчас - вся карьера впереди", - заключил экс-футболист.