Мамаев пришел на оглашение приговора по делу Merlion

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Футболист Павел Мамаев и его супруга пришли на оглашение приговора фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
После оглашения приговора Мамаев сказал журналистам, что пришел на заседание поддержать фигуранта Александра Бибишева.
15 апреля 2024, 13:15
Суд сегодня назначил шестерым фигурантам от 14 до 19 лет лишения свободы. Максимальный срок получил Сергей Ромодановский, сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского.
Как ранее сообщал "Коммерсант" со ссылкой на следствие, фигуранты инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина.
Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин. Также на скамье подсудимых оказались экс-руководители в структуре столичного главка СК РФ Сергей Ромодановский и Рустам Юсупов, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павел Крылов, бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев и адвокат Вадим Лялин.
Экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев, братья Кокорины и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были освобождены по УДО.
