Мамаев пришел на оглашение приговора по делу Merlion
Футбол
Футбол
 
15:19 26.01.2026
Мамаев пришел на оглашение приговора по делу Merlion
футбол
москва
россия
федеральная миграционная служба рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
павел мамаев
алексей абрамов
москва
россия
москва, россия, федеральная миграционная служба рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), павел мамаев, алексей абрамов, краснодар
Футбол, Москва, Россия, Федеральная миграционная служба РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Павел Мамаев, Алексей Абрамов, Краснодар
Павел Мамаев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Футболист Павел Мамаев и его супруга пришли на оглашение приговора фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
После оглашения приговора Мамаев сказал журналистам, что пришел на заседание поддержать фигуранта Александра Бибишева.
Бывший генеральный директор компании Merlion Вячеслав Симоненко во время оглашения приговора в зале заседания Хорошевского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии
15 апреля 2024, 13:15
Суд сегодня назначил шестерым фигурантам от 14 до 19 лет лишения свободы. Максимальный срок получил Сергей Ромодановский, сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского.
Как ранее сообщал "Коммерсант" со ссылкой на следствие, фигуранты инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина.
Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин. Также на скамье подсудимых оказались экс-руководители в структуре столичного главка СК РФ Сергей Ромодановский и Рустам Юсупов, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павел Крылов, бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев и адвокат Вадим Лялин.
Экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев, братья Кокорины и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были освобождены по УДО.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
17 октября 2025, 10:05
 
Футбол
 
