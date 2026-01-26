https://ria.ru/20260126/lorentso-2070250273.html
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл американца Тейлора Фрица в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T08:27:00+03:00
2026-01-26T08:27:00+03:00
2026-01-26T08:27:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865357903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf1f3c0d16f6f7ca0856840e31707e14.jpg
https://ria.ru/20260125/medvedev-2070183099.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865357903_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d98f36d93426b28e83430f63f8ff8ba.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open
Музетти обыграл Фрица и вышел в четвертьфинал Australian Open