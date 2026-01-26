Рейтинг@Mail.ru
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open
Теннис
 
08:27 26.01.2026
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл американца Тейлора Фрица в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, австралия, мельбурн, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open
Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open

Музетти обыграл Фрица и вышел в четвертьфинал Australian Open

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пресс-служба ATP
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Итальянец Лоренцо Музетти обыграл американца Тейлора Фрица в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
26 января 2026 • начало в 06:10
Завершен
Лоренцо Музетти
3 : 06:27:56:4
Тейлор Фриц
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:4 в пользу итальянца, который является пятой ракеткой мира, Фриц - девятой. Оба игрока посеяны на турнире под соответствующими номерами. Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты.
Музетти впервые дошел до четвертьфинала Australian Open, его соперником станет рекордсмен турнира по количеству титулов (10) и бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович (4-й номер посева).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
25 января, 15:40
 
Теннис
 
