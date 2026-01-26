Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок сборной Колыванов оценил ужесточение лимита на легионеров
Футбол
 
17:43 26.01.2026
Экс-игрок сборной Колыванов оценил ужесточение лимита на легионеров
Экс-игрок сборной Колыванов оценил ужесточение лимита на легионеров - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Экс-игрок сборной Колыванов оценил ужесточение лимита на легионеров
Российские футболисты после ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России окажутся в центре внимания, заявил РИА Новости экс-нападающий сборной России... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
футбол
спорт
россия
игорь колыванов
михаил дегтярев
российская премьер-лига (рпл)
россия
спорт, россия, игорь колыванов, михаил дегтярев, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Игорь Колыванов, Михаил Дегтярев, Российская премьер-лига (РПЛ)
Экс-игрок сборной Колыванов оценил ужесточение лимита на легионеров

Колыванов: россияне после ужесточения лимита будут в центре внимания

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российские футболисты после ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России окажутся в центре внимания, заявил РИА Новости экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле - пять.
"Сейчас лимит будет ужесточаться, и, конечно, российские футболисты будут находиться в центре внимания. Поэтому лучшие клубы, наверное, потихоньку начнут разбирать всех звезд, а иностранцы, в меньшей степени задействованные в команде, будут постепенно уходить. У нас же не всегда так бывает, что приезжает иностранец и сразу играет в основном составе. Есть много примеров игроков, которые получили огромные зарплаты, но не оправдали ожиданий. Считаю, это палка о двух концах. Хочется, чтобы наши футболисты прогрессировали. Они, видя, что им предоставляется карт-бланш, начинают не полностью выкладываться и не всегда соответствуют уровню топовых команд", - сказал Колыванов.
На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
23 января, 11:52
 
ФутболСпортРоссияИгорь КолывановМихаил ДегтяревРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
