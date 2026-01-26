Экс-игрок сборной Колыванов оценил ужесточение лимита на легионеров

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российские футболисты после ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России окажутся в центре внимания, заявил РИА Новости экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.