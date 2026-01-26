https://ria.ru/20260126/kryanin-2070373424.html
Крянин оценил форму Коростелева и Непряевой перед Олимпиадой
Крянин оценил форму Коростелева и Непряевой перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Крянин оценил форму Коростелева и Непряевой перед Олимпиадой
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева перед Олимпийскими играми 2026 года в Италии находятся в хорошей форме и знают, что делать, заявил РИА Новости член... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева перед Олимпийскими играми 2026 года в Италии находятся в хорошей форме и знают, что делать, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Коростелев
и Непряева
получили от Международного олимпийского комитета (МОК)
официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 в Италии
. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане
и Кортина-д'Ампеццо
.
"Спортсмены находятся в хорошей форме. Те места, которые они показывали, при определённых обстоятельствах дают возможность бороться за медали. Все, кто стабильно попадает в десятку, имеют шанс при удачном стечении обстоятельств не просто получить, а именно заработать медаль", - сказал Крянин
.
"Сейчас нужно просто делать то, что всегда делали, и тогда получится тот результат, который должен получиться. Уровень тренированности у них позволяет бороться за медали. Если на этом этапе начинать делать что-то неестественное, можно только навредить. Они знают, что делать, и делают все правильно. Тем более связь с тренерами у них есть: если возникают вопросы, они сразу обращаются к тренерскому штабу", - отметил Крянин.
По словам специалиста, на Олимпиаде шансов на пьедестал будет больше, чем на Кубке мира, с учетом того, что от каждой страны допускаются только четыре спортсмена. "На Кубке мира у норвежцев больше квот, у других стран тоже, а у нашей сборной допущен всего один спортсмен или одна спортсменка, поэтому условия изначально более сложные. Тем не менее они показывают результат. На Олимпиаде на старт выходят по четыре человека от страны, и это меняет расстановку сил", - добавил Крянин.