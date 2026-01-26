Рейтинг@Mail.ru
Крянин оценил форму Коростелева и Непряевой перед Олимпиадой

Лыжные гонки
 
17:12 26.01.2026

Крянин оценил форму Коростелева и Непряевой перед Олимпиадой



2026-01-26T17:12:00+03:00
2026-01-26T17:12:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
милан
кортина-д'ампеццо
сергей крянин
савелий коростелев
дарья непряева








спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, сергей крянин, савелий коростелев, дарья непряева, федерация лыжных гонок россии (флгр), международный олимпийский комитет (мок)
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Сергей Крянин, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Международный олимпийский комитет (МОК)
Крянин оценил форму Коростелева и Непряевой перед Олимпиадой

Крянин: Коростелев и Непряева находятся в хорошей форме перед Олимпиадой

© РИА НовостиДарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев

Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Архивное фото


С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева перед Олимпийскими играми 2026 года в Италии находятся в хорошей форме и знают, что делать, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Коростелев и Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 в Италии. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Спортсмены находятся в хорошей форме. Те места, которые они показывали, при определённых обстоятельствах дают возможность бороться за медали. Все, кто стабильно попадает в десятку, имеют шанс при удачном стечении обстоятельств не просто получить, а именно заработать медаль", - сказал Крянин.
"Сейчас нужно просто делать то, что всегда делали, и тогда получится тот результат, который должен получиться. Уровень тренированности у них позволяет бороться за медали. Если на этом этапе начинать делать что-то неестественное, можно только навредить. Они знают, что делать, и делают все правильно. Тем более связь с тренерами у них есть: если возникают вопросы, они сразу обращаются к тренерскому штабу", - отметил Крянин.
По словам специалиста, на Олимпиаде шансов на пьедестал будет больше, чем на Кубке мира, с учетом того, что от каждой страны допускаются только четыре спортсмена. "На Кубке мира у норвежцев больше квот, у других стран тоже, а у нашей сборной допущен всего один спортсмен или одна спортсменка, поэтому условия изначально более сложные. Тем не менее они показывают результат. На Олимпиаде на старт выходят по четыре человека от страны, и это меняет расстановку сил", - добавил Крянин.
Савелий Коростелев
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
24 января, 16:45
 
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Сергей Крянин, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Международный олимпийский комитет (МОК)
 
