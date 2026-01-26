Крянин оценил форму Коростелева и Непряевой перед Олимпиадой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева перед Олимпийскими играми 2026 года в Италии находятся в хорошей форме и знают, что делать, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

"Спортсмены находятся в хорошей форме. Те места, которые они показывали, при определённых обстоятельствах дают возможность бороться за медали. Все, кто стабильно попадает в десятку, имеют шанс при удачном стечении обстоятельств не просто получить, а именно заработать медаль", - сказал Крянин

"Сейчас нужно просто делать то, что всегда делали, и тогда получится тот результат, который должен получиться. Уровень тренированности у них позволяет бороться за медали. Если на этом этапе начинать делать что-то неестественное, можно только навредить. Они знают, что делать, и делают все правильно. Тем более связь с тренерами у них есть: если возникают вопросы, они сразу обращаются к тренерскому штабу", - отметил Крянин.