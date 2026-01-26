Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря, пишут СМИ
Футбол
 
11:26 26.01.2026
Футболисты "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря, пишут СМИ
Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Кремонезе" уехали с матча чемпионата Италии против "Сассуоло" без своего вратаря Эмиля Аудеро, сообщает Sky Sport.
индонезия, эмиль аудеро, кремонезе, сассуоло, серия а (чемпионат италии по футболу), спорт
Футбол, Индонезия, Эмиль Аудеро, Кремонезе, Сассуоло, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Спорт
Футболисты "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря, пишут СМИ

Sky Sport: игроки "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Кремонезе" уехали с матча чемпионата Италии против "Сассуоло" без своего вратаря Эмиля Аудеро, сообщает Sky Sport.
В воскресенье "Кремонезе" уступил в гостях "Сассуоло" (0:1) в матче 22-го тура Серии А. Единственный гол был забит с добивания после того, как Аудеро отбил перед собой мяч после дальнего удара.
По информации источника, имеющий индонезийские корни Аудеро остался после игры в микст-зоне, чтобы дать комментарий журналистам из Индонезии, и по возвращении в раздевалку обнаружил, что его команда уже уехала. Отмечается, что клуб позднее организовал игроку трансфер на машине.
Аудеро 29 лет. В текущем сезоне он провел за "Кремонезе" 19 матчей во всех турнирах и пропустил 22 мяча, в семи встречах он отыграл на ноль. "Кремонезе" с 23 очками идет на 14-м месте в чемпионате Италии.
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Мало кто сравнится": Дзюба выделил главное отличие от других нападающих
Вчера, 09:45
 
ФутболИндонезияЭмиль АудероКремонезеСассуолоСерия А (чемпионат Италии по футболу)Спорт
 
