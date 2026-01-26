https://ria.ru/20260126/kremoneze-2070288242.html
Футболисты "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря, пишут СМИ
Футболисты "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Футболисты "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря, пишут СМИ
Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Кремонезе" уехали с матча чемпионата Италии против "Сассуоло" без своего вратаря Эмиля Аудеро, сообщает Sky Sport. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Футболисты "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря, пишут СМИ
Sky Sport: игроки "Кремонезе" уехали после матча Серии А, забыв вратаря