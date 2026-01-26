Рейтинг@Mail.ru
Клебо может улучшить свою форму к Олимпиаде, считает Крянин - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:20 26.01.2026
Клебо может улучшить свою форму к Олимпиаде, считает Крянин
Клебо может улучшить свою форму к Олимпиаде, считает Крянин - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Клебо может улучшить свою форму к Олимпиаде, считает Крянин
Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и призер чемпионата мира Сергей Крянин заявил РИА Новости, что пятикратный олимпийский чемпион норвежец... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Клебо может улучшить свою форму к Олимпиаде, считает Крянин

Крянин: Клебо может еще улучшить свою форму к Олимпиаде

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и призер чемпионата мира Сергей Крянин заявил РИА Новости, что пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо может еще сильнее улучшить свою физическую форму к Олимпиаде в Италии.
Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски", рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей).
"Я думаю, что Клебо - опытный боец. Удержит или улучшит ли он форму к Олимпиаде? Он умеет выводить форму к пиковым значениям именно к тем стартам, которые ему нужны. Его средний уровень выступлений на Кубке мира показывает, что он находится на очень высоком уровне. Это очень одаренный спортсмен, и он доказывает это своими результатами", - сказал Крянин.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев, выступающие на Кубке мира, а также Никита Денисов.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады
Лыжные гонкиСпортИталияСергей КрянинДарья НепряеваСавелий КоростелевСпортивный арбитражный суд (CAS)Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
