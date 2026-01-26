Клебо может улучшить свою форму к Олимпиаде, считает Крянин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и призер чемпионата мира Сергей Крянин заявил РИА Новости, что пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо может еще сильнее улучшить свою физическую форму к Олимпиаде в Италии.