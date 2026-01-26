https://ria.ru/20260126/futbol-2070317993.html
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции
Казанский "Рубин" обыграл северомакедонский футбольный клуб "Струга" в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T13:28:00+03:00
2026-01-26T13:28:00+03:00
2026-01-26T13:28:00+03:00
футбол
спорт
энри мукба
рубин
даниил кузнецов
борац (баня-лука)
кайрат
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_f200da07f2a1da86cbdb6b7436f5692a.jpg
https://ria.ru/20260126/zenit-2070314708.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cae83fbf7f368ed9919ef8e3e9b2e58e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, энри мукба, рубин, даниил кузнецов, борац (баня-лука), кайрат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Энри Мукба, Рубин, Даниил Кузнецов, Борац (Баня-Лука), Кайрат, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции
Футболисты "Рубина" обыграли северомакедонскую "Стругу" на сборах в Турции