Рейтинг@Mail.ru
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:28 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/futbol-2070317993.html
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции
Казанский "Рубин" обыграл северомакедонский футбольный клуб "Струга" в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T13:28:00+03:00
2026-01-26T13:28:00+03:00
футбол
спорт
энри мукба
рубин
даниил кузнецов
борац (баня-лука)
кайрат
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_f200da07f2a1da86cbdb6b7436f5692a.jpg
https://ria.ru/20260126/zenit-2070314708.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cae83fbf7f368ed9919ef8e3e9b2e58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, энри мукба, рубин, даниил кузнецов, борац (баня-лука), кайрат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Энри Мукба, Рубин, Даниил Кузнецов, Борац (Баня-Лука), Кайрат, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции

Футболисты "Рубина" обыграли северомакедонскую "Стругу" на сборах в Турции

© Фото : соцсети "ФК Рубин"Футболисты "Рубина"
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : соцсети "ФК Рубин"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Казанский "Рубин" обыграл северомакедонский футбольный клуб "Струга" в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 2:0. В составе "Рубина" гол забил Энри Мукба (73-я минута). На 69-й минуте игрок "Струги" направил мяч в ворота своей команды после прострела Даниила Кузнецова.
"Рубин" завершил первый сбор. Следующие пройдут в Белеке с 30 января по 9 февраля и с 13 по 23 февраля. Казанцы проведут товарищеские матчи с боснийским "Борацем" (31 января), казахстанскими клубами "Женис" (4 февраля) и "Кайрат" (14 февраля), узбекистанским "Навбахором" (8 февраля) и "Оренбургом" (20 февраля).
"Рубин" ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка.
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Зенит" во второй раз разгромил "Шанхай Порт"
Вчера, 13:11
 
ФутболСпортЭнри МукбаРубинДаниил КузнецовБорац (Баня-Лука)КайратРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала