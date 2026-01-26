Рейтинг@Mail.ru
"Мало кто сравнится": Дзюба выделил главное отличие от других нападающих - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:45 26.01.2026 (обновлено: 09:51 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/dzjuba-2070259359.html
"Мало кто сравнится": Дзюба выделил главное отличие от других нападающих
"Мало кто сравнится": Дзюба выделил главное отличие от других нападающих - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Мало кто сравнится": Дзюба выделил главное отличие от других нападающих
Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что неплохо забивает мячи, если брать показатели в России. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T09:45:00+03:00
2026-01-26T09:51:00+03:00
футбол
спорт
россия
акрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009639785_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_0ed1bb58980b517ad407c208bedc70ae.jpg
https://ria.ru/20260121/dzyuba-2069285188.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009639785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10272422da68f96181149580d0e4029a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, акрон
Футбол, Спорт, Россия, Акрон
"Мало кто сравнится": Дзюба выделил главное отличие от других нападающих

Дзюба заявил, что забивает мячи довольно неплохо для России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что неплохо забивает мячи, если брать показатели в России.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также трижды - Кубок страны.
«
"Не мне решать, но я точно внес определенный вклад, - ответил Дзюба на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком Российской премьер-лиги. - Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится. Мало того что я забиваю довольно неплохо для России, я еще даю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим".
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дзюба рассказал, в какие клубы нужно уезжать Батракову и Кисляку
21 января, 12:45
 
ФутболСпортРоссияАкрон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала