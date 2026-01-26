https://ria.ru/20260126/dinamo-2070403054.html
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Динамо" в серии пенальти проиграл китайскому "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T19:31:00+03:00
2026-01-26T19:31:00+03:00
2026-01-26T19:31:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
шанхай шэньхуа
крылья советов
хуан касерес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058212433_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_2b89677da093064b9022f799652bc673.jpg
https://ria.ru/20260126/dinamo-2070383979.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058212433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de15912de547d86042bd60f7f91c40ac.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ролан гусев, шанхай шэньхуа, крылья советов, хуан касерес
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Шанхай Шэньхуа, Крылья Советов, Хуан Касерес
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в серии пенальти проиграл китайскому "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе китайской команды отличился Матеус Жусса (29-я минута). У "Динамо" голом отметился Хуан Касерес (39).В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Чэнду" - 4:3.
Ранее "Динамо" переиграло китайский "Шанхай Шэньхуа" (2:2, 5:3 - пенальти).
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. В первом туре после перерыва команда Ролана Гусева примет 1 марта самарские "Крылья Советов". "Чэнду Жунчэн" по итогам прошедшего сезона чемпионата Китая занял третье место в таблице.