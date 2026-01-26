"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в серии пенальти проиграл китайскому "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе китайской команды отличился Матеус Жусса (29-я минута). У "Динамо" голом отметился Хуан Касерес (39).В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Чэнду" - 4:3.

"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. В первом туре после перерыва команда Ролана Гусева примет 1 марта самарские "Крылья Советов". "Чэнду Жунчэн" по итогам прошедшего сезона чемпионата Китая занял третье место в таблице.