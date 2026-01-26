Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче
Футбол
 
19:31 26.01.2026
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Динамо" в серии пенальти проиграл китайскому "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T19:31:00+03:00
2026-01-26T19:31:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
шанхай шэньхуа
крылья советов
хуан касерес
спорт, ролан гусев, шанхай шэньхуа, крылья советов, хуан касерес
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Шанхай Шэньхуа, Крылья Советов, Хуан Касерес
"Динамо" по пенальти проиграло китайскому клубу в товарищеском матче

"Динамо" по пенальти проиграло китайскому "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в серии пенальти проиграл китайскому "Чэнду Жунчэн" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе китайской команды отличился Матеус Жусса (29-я минута). У "Динамо" голом отметился Хуан Касерес (39).В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Чэнду" - 4:3.
Ранее "Динамо" переиграло китайский "Шанхай Шэньхуа" (2:2, 5:3 - пенальти).
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. В первом туре после перерыва команда Ролана Гусева примет 1 марта самарские "Крылья Советов". "Чэнду Жунчэн" по итогам прошедшего сезона чемпионата Китая занял третье место в таблице.
ФутболСпортРолан ГусевШанхай ШэньхуаКрылья СоветовХуан Касерес
 
