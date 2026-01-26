Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Вардар" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:56 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/dinamo-2070383979.html
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Вардар" в товарищеском матче
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Вардар" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Вардар" в товарищеском матче
Махачкалинское "Динамо" одержало разгромную победу над северомакедонским "Вардаром" в товарищеском матче на сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T17:56:00+03:00
2026-01-26T17:56:00+03:00
футбол
спорт
турция
белек
гамид агаларов
вадим евсеев
динамо москва
вардар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972929024_18:136:1886:1187_1920x0_80_0_0_9ad015a37ec20036ca756952aab2a2c5.jpg
https://ria.ru/20260125/tsska-2070201676.html
спорт, турция, белек, гамид агаларов, вадим евсеев, динамо москва, вардар, ян (регенсбург), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Белек, Гамид Агаларов, Вадим Евсеев, Динамо Москва, Вардар, Ян (Регенсбург), Российская премьер-лига (РПЛ)
Махачкалинское "Динамо" разгромило "Вардар" в товарищеском матче

Махачкалинское "Динамо" разгромило северомакедонский "Вардар" на сборах в Турции

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" одержало разгромную победу над северомакедонским "Вардаром" в товарищеском матче на сборах в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:0. Голы забили Андрес Аларкон (23-я минута), Гамид Агаларов (37), и Ян Джапо (81).
"Динамо" проводит второй сбор, который завершится 5 февраля. Следующими соперниками махачкалинцев станут туркменистанский "Аркадаг" (30 января), тульский "Арсенал" (2 февраля) и казахстанский "Атырау" (5 февраля).
Махачкалинцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В первом матче чемпионата после перерыва команда Вадима Евсеева 28 февраля примет казанский "Рубин".
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче
25 января, 18:37
 
ФутболСпортТурцияБелекГамид АгаларовВадим ЕвсеевДинамо МоскваВардарЯн (Регенсбург)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
