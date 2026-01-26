Ряд федераций вернут флаг российским юниорам в ближайшие недели

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Несколько международных спортивных федераций в ближайшие две-три недели вернут российским юниорам право выступать на соревнованиях со своей национальной символикой, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на генассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) в Ташкенте.

Генассамблея ОСА прошла в Ташкенте 26 января. Дегтярев участвовал в мероприятии в качестве почетного гостя.

"Любая международная площадка для нас - это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановлению прав российских спортсменов. На полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии мы продолжаем работать над возвращением флага, в первую очередь, юниорским сборным. Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие 2-3 недели принимать такие решения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта РФ.

Дегтярев отметил, что в Азии Россию "поддерживают практически все страны".

"Хорошие встречи состоялись с некоторыми представителями МОК, президентом Всемирного антидопингового агентства Витольдом Банькой и другими. В Азии в целом нас поддерживают практически все страны, мы ощущаем серьезную поддержку со стороны госструктур и национальных олимпийских комитетов. Генеральная ассамблея ОСА оказывает влияние на структуры, которые возглавляют крупные руководители. Например, заседание генассамблеи провел Хусейн Аль-Мусаллам, президент World Aquatics - Всемирной федерации водных видов спорта, которая одной из первых начала допускать российских атлетов до чемпионатов мира и Европы. Он в целом настроен к России очень положительно", - подчеркнул Дегтярев.