Форвард "Рубина" Чуни перешел в "Бари" на правах аренды
Футбол
 
19:57 26.01.2026
Форвард "Рубина" Чуни перешел в "Бари" на правах аренды
Форвард "Рубина" Чуни перешел в "Бари" на правах аренды
Албанский нападающий Марвин Чуни перешел из "Рубина" в итальянский клуб "Бари" на правах аренды, сообщается на официальном Telegram-канале казанского... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, марвин чуни, рубин, бари, сампдория, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Марвин Чуни, Рубин, Бари, Сампдория, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Форвард "Рубина" Чуни перешел в "Бари" на правах аренды

Албанский футболист "Рубина" Чуни перешел в "Бари" на правах аренды

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Албанский нападающий Марвин Чуни перешел из "Рубина" в итальянский клуб "Бари" на правах аренды, сообщается на официальном Telegram-канале казанского футбольного клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26, "Бари" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Первую часть текущего сезона албанский нападающий провел в итальянской "Сампдории" также на правах аренды, сыграл за клуб 15 матчей в чемпионате и забил один мяч.
Чуни 24 года. Он перешел в "Рубин" из итальянского "Фрозиноне" в сентябре 2024 года. Албанец провел 14 матчей за казанский клуб и не отметился результативными действиями. Чуни является воспитанником немецкой "Баварии", также он выступал в Германии за "Зонненхоф Гроссашпах", "Падерборн" и "Саарбрюккен".
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Рубин" обыграл клуб из Северной Македонии на сборах в Турции
ФутболСпортМарвин ЧуниРубинБариСампдорияСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
