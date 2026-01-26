https://ria.ru/20260126/chuni-2070406543.html
Форвард "Рубина" Чуни перешел в "Бари" на правах аренды
Албанский нападающий Марвин Чуни перешел из "Рубина" в итальянский клуб "Бари" на правах аренды, сообщается на официальном Telegram-канале казанского... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T19:57:00+03:00
2026-01-26T19:57:00+03:00
2026-01-26T19:58:00+03:00
футбол
спорт
марвин чуни
рубин
бари
сампдория
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, марвин чуни, рубин, бари, сампдория, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Марвин Чуни, Рубин, Бари, Сампдория, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Албанский футболист "Рубина" Чуни перешел в "Бари" на правах аренды