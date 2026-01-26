Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:10 26.01.2026 (обновлено: 08:30 26.01.2026)
"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков
"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков
"Бруклин Нетс" уступил "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
https://ria.ru/20260103/dyachok-2066194264.html
спорт, лос-анджелес, ивица зубац, егор демин, кавай леонард, лос-анджелес клипперс, голден стэйт уорриорз, бруклин нетс
Баскетбол, Спорт, Лос-Анджелес, Ивица Зубац, Егор Демин, Кавай Леонард, Лос-Анджелес Клипперс, Голден Стэйт Уорриорз, Бруклин Нетс
"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков

"Бруклин" с Деминым проиграл "Клипперс" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
26 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Клипперс
126 : 89
Бруклин
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком на площадке стал Кавай Леонард из "Клипперс", на счету которого 28 очков. Дабл-дабл оформил его партнер по команде Ивица Зубац (11 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Дэнни Вулф (14).
Российский разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин стал вторым по результативности в своей команде, набрав 12 очков. Также на его счету пять передач, два подбора и три из 10 успешных трехочковых.
"Бруклин" потерпел пятое поражение подряд и с 12 победами занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Клипперс" с 21 победой идут 10-ми на Западе.
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
3 января, 14:18
Результаты других матчей игрового дня:
"Миннесота Тимбервулвз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 85:111;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Торонто Рэпторс" - 101:103;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 95:104;
"Финикс Санз" - "Майами Хит" - 102:111.
 
Баскетбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
