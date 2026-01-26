"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком на площадке стал Кавай Леонард из "Клипперс", на счету которого 28 очков. Дабл-дабл оформил его партнер по команде Ивица Зубац (11 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Дэнни Вулф (14).
Российский разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин стал вторым по результативности в своей команде, набрав 12 очков. Также на его счету пять передач, два подбора и три из 10 успешных трехочковых.
"Бруклин" потерпел пятое поражение подряд и с 12 победами занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Клипперс" с 21 победой идут 10-ми на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
"Миннесота Тимбервулвз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 85:111;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Торонто Рэпторс" - 101:103;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 95:104;
"Финикс Санз" - "Майами Хит" - 102:111.