Россиянка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по бобслею
Россиянка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по бобслею
Россиянка София Степушкина стала третьей в монобобе на юниорском чемпионате мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице в соревнованиях среди спортсменов не... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
