Россиянка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по бобслею
14:56 26.01.2026 (обновлено: 14:57 26.01.2026)
Россиянка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по бобслею
спорт, бобслей, санкт-мориц, германия, ibsf
Спорт, Бобслей, Санкт-Мориц, Германия, IBSF
Россиянка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира по бобслею

© Фото : Федерация бобслея РоссииСофия Степушкина
© Фото : Федерация бобслея России
София Степушкина. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россиянка София Степушкина стала третьей в монобобе на юниорском чемпионате мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице в соревнованиях среди спортсменов не старше 23 лет.
По итогам двух попыток чемпионкой стала Шарлотт Кандрикс из Германии, результат которой составил 2 минуты 24,82 секунды. Серебро завоевала швейцарка Селина Ислер (отставание - 0,45 секунды). Степушкина отстала от победительницы на 0,71 секунды.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Бобслей - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россиянка стала шестой на этапе Кубка Европы по бобслею в Санкт-Морице
24 января, 13:43
 
