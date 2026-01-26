Рейтинг@Mail.ru
18:26 26.01.2026
"Бавария" ведет переговоры с Кейном о новом контракте
© Фото : Социальные сети сборной Англии по футболуГарри Кейн
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" ведет переговоры с английским нападающим Гарри Кейном о новом контракте, заявил спортивный директор немецкого футбольного клуба Макс Эберль.
"Мы ведем переговоры с Гарри", - цитирует Эберля журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
По информации источника, Кейн также желает продлить свой рассчитанный до июня 2027 года контракт. Ожидается, что новый договор англичанина будет рассчитан до 2028 или 2029 года.
Кейну 32 года, он стал игроком "Баварии" в августе 2023 года, перейдя из английского "Тоттенхэма". По данным СМИ, сумма сделки превысила 100 миллионов евро. В составе "Баварии" Кейн стал чемпионом Бундеслиги и завоевал Суперкубок Германии. В текущем сезоне он забил 34 мяча в 20 матчах за "Баварию" в различных турнирах. Кейн также является лучшим бомбардиром сборной Англии (78 голов).
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!
22 января, 01:35
 
