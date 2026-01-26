Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" продлила контракт с полузащитником Петровым
17:04 26.01.2026
"Балтика" продлила контракт с полузащитником Петровым
"Балтика" продлила контракт с полузащитником Петровым
Калининградская "Балтика" продлила контракт с полузащитником Максимом Петровым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
максим петров, балтика, локомотив (москва), нефтехимик
Футбол, Максим Петров, Балтика, Локомотив (Москва), Нефтехимик
"Балтика" продлила контракт с полузащитником Петровым

Максим Петров. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Калининградская "Балтика" продлила контракт с полузащитником Максимом Петровым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение с 25-летним воспитанником московского "Локомотива" рассчитано до 30 июня 2030 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 играх, в которых забил четыре мяча.
Петров перешел в "Балтику" из нижнекамского "Нефтехимика" в январе 2025 года. Всего он провел за балтийцев 28 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.
Владислав Саусь (Балтика) и Данил Круговой (ЦСКА) - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
22 января, 12:52
 
Футбол
 
