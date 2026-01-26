https://ria.ru/20260126/baltika-2070370441.html
"Балтика" продлила контракт с полузащитником Петровым
"Балтика" продлила контракт с полузащитником Петровым
Калининградская "Балтика" продлила контракт с полузащитником Максимом Петровым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
