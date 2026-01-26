Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open

Whoop выразила несогласие с данной политикой. "Компания считает, что спортсмены имеют фундаментальное право понимать свои результаты и состояние здоровья, в том числе во время соревнований, таких как Открытый чемпионат Австралии. Блокировка доступа к личным медицинским данным не защищает спорт. Компания будет и впредь поддерживать спортсменов и своих членов в защите их права на свои данные", - говорится в заявлении организации.