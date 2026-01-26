Рейтинг@Mail.ru
Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open
Теннис
 
12:03 26.01.2026
Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open
Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу использовать умный браслет во время матчей... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
спорт, австралия, australian open, карлос алькарас, томми пол, арина соболенко
Теннис, Спорт, Австралия, Australian Open, Карлос Алькарас, Томми Пол, Арина Соболенко
Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open

Первой ракетке мира Алькарасу запретили носить умный браслет на Australian Open

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Соцсети АО
Карлос Алькарас. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу использовать умный браслет во время матчей турнира.
Алькарас провел три игры на Australian Open с умным браслетом фирмы Whoop, нося его под напульсником. Однако перед игрой четвертого круга против американца Томми Пола (7:6 (8:6), 6:4, 7:5) судья встречи Мария Чичак запретила первой ракетке мира использовать по ходу матча браслет, который отслеживает показатели организма спортсмена. Ранее аналогичный запрет был введен в отношении первой ракетки мира у женщин белоруски Арины Соболенко, использовавшей умный браслет той же компании.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 07:66:47:5
Томми Пол
Календарь Турнирная таблица История встреч
"В настоящее время использование носимых устройств на турнирах Большого шлема запрещено. Организаторы Australian Open ведут переговоры о возможных изменениях в этой ситуации. Игроки могут отслеживать ключевые внешние параметры нагрузки, такие как пройденное расстояние, изменения направления движения, события с высоким ускорением и скорость/вращение бросков, с помощью системы Bolt 6", - говорится в заявлении Федерации тенниса Австралии, ответ которой приводит The Times.
Международная федерация тенниса (ITF) не запрещает использовать умные браслеты, но организация не отвечает за проведение турниров Большого шлема, где организатором выступает федерация принимающей страны.
Whoop выразила несогласие с данной политикой. "Компания считает, что спортсмены имеют фундаментальное право понимать свои результаты и состояние здоровья, в том числе во время соревнований, таких как Открытый чемпионат Австралии. Блокировка доступа к личным медицинским данным не защищает спорт. Компания будет и впредь поддерживать спортсменов и своих членов в защите их права на свои данные", - говорится в заявлении организации.
Марат Сафин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Янчук объяснил матерную подсказку Сафина Рублеву на Australian Open
24 января, 15:06
 
Теннис Спорт Австралия Australian Open Карлос Алькарас Томми Пол Арина Соболенко
 
