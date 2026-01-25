https://ria.ru/20260125/zagitova-2070185508.html
Загитова прокомментировала видео с акселем в два с половиной оборота
Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова, комментируя видео с ее исполнением акселя в два с половиной оборота на тренировке, рассказала, что... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова, комментируя видео с ее исполнением акселя в два с половиной оборота на тренировке, рассказала, что врачи восстановили ее после травм, и она решила вспомнить этот прыжок.
Загитова
в четверг опубликовала в соцсетях видео, на котором она исполняет аксель в два с половиной оборота на тренировке.
"Возвращаемся! - пошутила Загитова в разговоре с журналистами в рамках "Зимнего дня Московского спорта". - Но на самом деле я просто решила спустя долгое время попробовать (исполнить этот прыжок), потому что были травмы, травмы спины. И, конечно, они меня безумно беспокоили в плане того, что я встать с кровати не могла. Но сейчас мы с врачами меня восстановили, можно так сказать, и я пытаюсь что-то прыгнуть. Ноги помнят".
На этой неделе фигуристка также публиковала видео занятий боксом. "Во-первых, очень большую концентрацию я ощущаю во время тренировок. Она очень важна в моем виде спорта. И если я хочу быстро привести себя в хорошую форму, конечно же, я иду на бокс и на ледовые тренировки. Ну и это способ, так скажем, восполнить все эмоции, которых, допустим, у меня нет сейчас", - сказала Загитова, отвечая на вопрос, что ей дают занятия боксом.