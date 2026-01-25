Загитова прокомментировала видео с акселем в два с половиной оборота

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова, комментируя видео с ее исполнением акселя в два с половиной оборота на тренировке, рассказала, что врачи восстановили ее после травм, и она решила вспомнить этот прыжок.

Загитова в четверг опубликовала в соцсетях видео, на котором она исполняет аксель в два с половиной оборота на тренировке.

"Возвращаемся! - пошутила Загитова в разговоре с журналистами в рамках "Зимнего дня Московского спорта". - Но на самом деле я просто решила спустя долгое время попробовать (исполнить этот прыжок), потому что были травмы, травмы спины. И, конечно, они меня безумно беспокоили в плане того, что я встать с кровати не могла. Но сейчас мы с врачами меня восстановили, можно так сказать, и я пытаюсь что-то прыгнуть. Ноги помнят".