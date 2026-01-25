Рейтинг@Mail.ru
22:04 25.01.2026 (обновлено: 22:05 25.01.2026)
"Ювентус" разгромил "Наполи" в матче Серии А
"Ювентус" на своем поле победил "Наполи" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Ювентус" на своем поле победил "Наполи" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Джонатан Дэвид (22-я минута), Кенан Йылдыз (77) и Филип Костич (86).
"Ювентус", набрав 42 очка, идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Наполи" прервал шестиматчевую серию без поражений в Серии А и располагается на третьей позиции с 43 очками.
В следующем матче чемпионата "Наполи" 31 января примет "Фиорентину", "Ювентус" днем позднее на выезде встретится с "Пармой".
Результаты остальных матчей дня:
  • "Сассуоло" - "Кремонезе" - 1:0;
  • "Аталанта" - "Парма" - 4:0;
  • "Дженоа" - "Болонья" - 3:2.
