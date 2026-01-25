https://ria.ru/20260125/valois-2070208766.html
"Ахмат" подписал контракт с колумбийским футболистом
Колумбийский нападающий Йошан Валоис перешел из "Депортиво Пасто" в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
