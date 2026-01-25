"Ахмат" подписал контракт с колумбийским футболистом

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Колумбийский нападающий Йошан Валоис перешел из "Депортиво Пасто" в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.

Контракт с 21-летним форвардом рассчитан до лета 2029 года. Нападающий прибыл в расположение клуба на сборах в Турции.