"Ахмат" подписал контракт с колумбийским футболистом
Футбол
 
19:55 25.01.2026
"Ахмат" подписал контракт с колумбийским футболистом
"Ахмат" подписал контракт с колумбийским футболистом
спорт, турция, ахмат, депортиво (ла-корунья)
Футбол, Спорт, Турция, Ахмат, Депортиво (Ла-Корунья)
"Ахмат" подписал контракт с колумбийским футболистом

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Колумбийский нападающий Йошан Валоис перешел из "Депортиво Пасто" в грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Контракт с 21-летним форвардом рассчитан до лета 2029 года. Нападающий прибыл в расположение клуба на сборах в Турции.
В 2025 году колумбиец сыграл в местном чемпионате 19 матчей и забил 10 мячей. Его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 900 тысяч евро.
Футбол
 
