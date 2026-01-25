Рейтинг@Mail.ru
"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:05 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/uralochka-2070203826.html
"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России
"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России
Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли тульскую "Тулицу" в матче 19-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T19:05:00+03:00
2026-01-25T19:05:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832771349_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_69db780f2d8b31d1f699c5779a5db0a3.jpg
https://ria.ru/20260124/leningradka-2070106879.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832771349_166:0:2442:1707_1920x0_80_0_0_0956524775a0877286d98ef8479e8efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России

Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Тулицу" в матче чемпионата России

© пресс-служба ЖВК "Уралочка-НТМК"Волейболистки "Уралочки-НТМК"
Волейболистки Уралочки-НТМК - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© пресс-служба ЖВК "Уралочка-НТМК"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли тульскую "Тулицу" в матче 19-го тура чемпионата России.
Встреча в Туле завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:21).
"Уралочка-НТМК" (15 побед, 4 поражения) занимает второе место в турнирной таблице, где "Тулица" (8 побед, 11 поражений) идет девятой.
В следующем туре "Уралочка-НТМК" примет московское "Динамо" 31 января. "Тулица" сыграет с "Омичкой" в гостях 2 февраля.
В другом матче игрового дня петербургская "Корабелка" дома обыграла "Минчанку" - 3-0 (25:16, 25:22, 25:17).
Волейболистки Ленинградки - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
24 января, 20:51
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала