"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России
"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России
Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли тульскую "Тулицу" в матче 19-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Уралочка" обыграла "Тулицу" в матче чемпионата России
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли тульскую "Тулицу" в матче 19-го тура чемпионата России.
Встреча в Туле завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:21).
"Уралочка-НТМК" (15 побед, 4 поражения) занимает второе место в турнирной таблице, где "Тулица" (8 побед, 11 поражений) идет девятой.
В следующем туре "Уралочка-НТМК" примет московское "Динамо" 31 января. "Тулица" сыграет с "Омичкой" в гостях 2 февраля.
В другом матче игрового дня петербургская "Корабелка" дома обыграла "Минчанку" - 3-0 (25:16, 25:22, 25:17).