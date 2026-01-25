https://ria.ru/20260125/ufc-2070142595.html
Гэтжи побил Пимблетта в бою за временный титул UFC
Гэтжи побил Пимблетта в бою за временный титул UFC - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Гэтжи побил Пимблетта в бою за временный титул UFC
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи взял верх над британцем Пэдди Пимблеттом и во второй раз в карьере завоевал временный титул... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи взял верх над британцем Пэдди Пимблеттом и во второй раз в карьере завоевал временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Главное событие турнира UFC 324, прошедшего в Лас-Вегасе, завершилось триумфом представителя США единогласным решением судей.
Теперь у Гэтжи на счету 27 побед при пяти поражениях в профессиональных ММА. Обновленный рекорд Пимблетта — 23 победы и четыре поражения.
Титулом абсолютного чемпиона в данной весовой категории владеет непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, который взял паузу в карьере из-за семейных проблем.