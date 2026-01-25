https://ria.ru/20260125/ufc-2070131154.html
Умар Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC
Умар Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Умар Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвезона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
единоборства
спорт
дейвезон фигередо
хабиб нурмагомедов
умар нурмагомедов
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвезона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Поединок прелимов закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.
Перед боем Фигередо не уложился в лимит легчайшей весовой категории. Согласно регламенту, бразилец обязан заплатить россиянину 25% от своего гонорара.
Нурмагомедову 30 лет. Теперь на счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 20 побед в 21 поединке. В активе 38-летнего Фигередо, бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе, 25 побед, шесть поражений и одна ничья.
Ранее на турнире в Лас-Вегасе россиянин Андрей Пуляев уступил решением судей камерунцу Атеба Гаутье.