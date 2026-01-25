Умар Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC

Перед боем Фигередо не уложился в лимит легчайшей весовой категории. Согласно регламенту, бразилец обязан заплатить россиянину 25% от своего гонорара.

Нурмагомедову 30 лет. Теперь на счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 20 побед в 21 поединке. В активе 38-летнего Фигередо, бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе, 25 побед, шесть поражений и одна ничья.