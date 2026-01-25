Рейтинг@Mail.ru
Единоборства
 
05:01 25.01.2026
Умар Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC
Умар Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвезона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
единоборства
спорт
дейвезон фигередо
хабиб нурмагомедов
умар нурмагомедов
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
Умар Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC

Умар Нурмагомедов победил решением судей Фигередо на турнире UFC 324

© UFC EurasiaАфиша боя Нурмагомедова против Фигередо на турнире UFC 324
Афиша боя Нурмагомедова против Фигередо на турнире UFC 324 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© UFC Eurasia
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвезона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Поединок прелимов закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.
Перед боем Фигередо не уложился в лимит легчайшей весовой категории. Согласно регламенту, бразилец обязан заплатить россиянину 25% от своего гонорара.
Нурмагомедову 30 лет. Теперь на счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 20 побед в 21 поединке. В активе 38-летнего Фигередо, бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе, 25 побед, шесть поражений и одна ничья.
Ранее на турнире в Лас-Вегасе россиянин Андрей Пуляев уступил решением судей камерунцу Атеба Гаутье.
Ислам Махачев, Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хабиб продвигает бой брата против Петра Яна. Но нужна ли UFC битва россиян?
Вчера, 07:00
 
ЕдиноборстваСпортДейвезон ФигередоХабиб НурмагомедовУмар НурмагомедовUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
