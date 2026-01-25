Рейтинг@Mail.ru
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324 - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
04:02 25.01.2026 (обновлено: 04:12 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/ufc-2070129068.html
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324 - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Никита Крылов досрочно одолел Модестаса Букаускаса из Литвы на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T04:02:00+03:00
2026-01-25T04:12:00+03:00
единоборства
спорт
никита крылов
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855904405_0:182:1080:790_1920x0_80_0_0_50cd9baa46c113ca884e37005f5b1672.jpg
https://ria.ru/20260124/ufc-2070110873.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855904405_0:81:1080:891_1920x0_80_0_0_b9cc6c23ae37b6d5754ece911378e40d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита крылов, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, Никита Крылов, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА)
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324

Никита Крылов нокаутировал Букаускаса из Литвы на турнире UFC 324

© UFC RussiaНикита Крылов
Никита Крылов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© UFC Russia
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Никита Крылов досрочно одолел Модестаса Букаускаса из Литвы на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Встреча прошла в рамках предварительного карда и закончилась победой полутяжеловеса из Донецка нокаутом за три секунды до конца противостояния.
На счету 34-летнего Крылова теперь 31 победа и 11 поражений. Рекорд 31-летнего литовца – 19 побед и семь поражений.
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
UFC ввел бонус за досрочную победу в поединке
Вчера, 22:07
 
ЕдиноборстваСпортНикита КрыловUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала