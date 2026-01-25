https://ria.ru/20260125/ufc-2070129068.html
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324 - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Никита Крылов досрочно одолел Модестаса Букаускаса из Литвы на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T04:02:00+03:00
2026-01-25T04:02:00+03:00
2026-01-25T04:12:00+03:00
единоборства
спорт
никита крылов
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855904405_0:182:1080:790_1920x0_80_0_0_50cd9baa46c113ca884e37005f5b1672.jpg
https://ria.ru/20260124/ufc-2070110873.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855904405_0:81:1080:891_1920x0_80_0_0_b9cc6c23ae37b6d5754ece911378e40d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита крылов, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, Никита Крылов, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА)
Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324
Никита Крылов нокаутировал Букаускаса из Литвы на турнире UFC 324