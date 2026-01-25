Никита Крылов нокаутировал литовца за три секунды до конца боя на UFC 324

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Никита Крылов досрочно одолел Модестаса Букаускаса из Литвы на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Встреча прошла в рамках предварительного карда и закончилась победой полутяжеловеса из Донецка нокаутом за три секунды до конца противостояния.