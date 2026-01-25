Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов решением судей победил бразильца Дейвезона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). РИА Новости Спорт рассказывает, каким получилось выступление Молодого Орла в Лас-Вегасе, и предполагает, что в дальнейшем сможет придумать престижный промоушен для нашего спортсмена.

Что окружало бой Нурмагомедова

В преддверии охоты Умара на Бога Войны (прозвище бразильца) громыхнул в прессе главный Нурмагомедов. В интервью телеканалу UDAR Хабиб заявил, что между его двоюродным братом и новым чемпионом дивизиона Петром Яном есть взаимная неприязнь. Для чего это сделал Орел, понятно: член Зала слава UFC хочет второй "титульник" для талантливого брата и уже вовсю раскручивает российский бой за пояс. Однако промоушен может не впечатлить такой матчмейкинг. Почему? Объяснили в нашем анонсе субботнего шоу:

Перед боем со знаком минут отличился Фигереду, который не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и поставил поединок под угрозу срыва. Но россиянин бой принял и, согласно регламенту, получит от провинившегося 25% от гонорара за встречу на UFC 324.

Также отметим, что организация Дэйны Уайта после подписания соглашения с Paramount сделала серьезный акцент на зрелищность производимого продукта. Главный ММА-промоушен удвоит действующие бонусы (доходы участников лучшего боя вечера, а также бойцов, показавших лучшее выступление на турнире, вырастут с 50 тысяч долларов до 100 тысяч), а также введет новый бонус за досрочную победу. Это должно придать стимул бойцам не добывать осторожные триумфы, а идти за финишем.

© UFC Eurasia Умар Нурмагомедов © UFC Eurasia Умар Нурмагомедов

Крепкого бразильца удосрочить не удалось

Хотя победа российского бойца получилась уверенной! 115-42 по ударам, вот такая убедительная статистика. Умар с Хабибом и лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Исламом Махачевым в углу не оставил шансов Фигередо, который за все 15 минут боя отличился лишь подобием тейкдауна и рискованной серией в концовке второго раунда. Возраст берет свое, и некогда грозный король наилегчайшего веса в 38 лет теряется в клетке и ничем не может удивить молодого оппонента.

Оттого и обидно, что Умар не смог финишировать бразильца. И в стойке был лучше Нурмагомедов, и на земле хорошо получалось удерживать и под свист американских болельщиков разбивать Дейвезона… Но, видимо, не настолько сдал Бог Войны и сенсационно выстоял всю дистанцию в восьмиугольнике с тотальным фаворитом (не в последнюю очередь благодаря откровенной беготне по клетке).

Вердикт судей: 30-27 на всех трех карточках в пользу Умара. Что досадно, триумфатору даже не дали возможности выступить с заявлением, так как комментаторы не стали брать октагон-интервью с братом Хабиба.

Какие опции есть у Молодого Орла?

Вариантов видится два, и зависят они от того, как выступит в соглавном событии вечера бывший чемпион в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли, который после двух поражений от Мераба Двалишвили (именно грузин нанес первое поражение в карьере Умару и уступил золото Петру) принял бой с китайцем Сонгом Ядонгом. Если Сахарок победит, то, с наибольшей вероятностью, UFC даст своему любимчику реванш с Петром Яном. Как мы помним, три с половиной года назад россиянин проиграл О'Мэлли в Абу-Даби, и то решение судей стало одним из самых скандальных в истории смешанных единоборств. А если американец проиграет? Вот тогда шансы на бой с жестким сибиряком у Нурмагомедова повысятся. Но как знать: возможно, неугомонный Двалишвили быстро восстановится после декабрьского поражения и выйдет на трилогию с Яном, в которой UFC точно будет заинтересовано больше, чем во встрече двух россиян.

Скорее всего, Умару придется провести еще один бой, чтобы заслужить "титульник". И опций тут много: от второго боя с Кори Сэндхагеном и встреч с Ядонгом/ Марлоном Верой до авантюрного вызова в лице Пэйтона Тэлботта. Посмотрим, что предложит дагестанцу UFC, и какое решение примет звездная команда Умара.