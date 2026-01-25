Рейтинг@Mail.ru
Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
05:15 25.01.2026 (обновлено: 10:10 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/ufc-2070125466.html
Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит
Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов решением судей победил бразильца Дейвезона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T05:15:00+03:00
2026-01-25T10:10:00+03:00
единоборства
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
умар нурмагомедов
хабиб нурмагомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068668396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f969c3e1170de3ee0fcc4dce71e4fe7e.jpg
https://ria.ru/20260124/ufc-324-smotret-onlayn-2068669190.html
https://ria.ru/20251221/topuriya-2063579337.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068668396_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_13ccee6e70fc1d416f07a9a2f08aa59d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, умар нурмагомедов, хабиб нурмагомедов, петр ян, дейвезон фигередо, шон о’мэлли, дэйна уайт
Единоборства, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Умар Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Дейвезон Фигередо, Шон О’Мэлли, Дэйна Уайт
Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит

Умар Нурмагомедов победил Дейвезона Фигередо на турнире UFC 324

© Getty Images / Jeff BottariУмар и Хабиб Нурмагомедовы
Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Getty Images / Jeff Bottari
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов решением судей победил бразильца Дейвезона Фигередо на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). РИА Новости Спорт рассказывает, каким получилось выступление Молодого Орла в Лас-Вегасе, и предполагает, что в дальнейшем сможет придумать престижный промоушен для нашего спортсмена.

Что окружало бой Нурмагомедова

  • В преддверии охоты Умара на Бога Войны (прозвище бразильца) громыхнул в прессе главный Нурмагомедов. В интервью телеканалу UDAR Хабиб заявил, что между его двоюродным братом и новым чемпионом дивизиона Петром Яном есть взаимная неприязнь. Для чего это сделал Орел, понятно: член Зала слава UFC хочет второй "титульник" для талантливого брата и уже вовсю раскручивает российский бой за пояс. Однако промоушен может не впечатлить такой матчмейкинг. Почему? Объяснили в нашем анонсе субботнего шоу:
Ислам Махачев, Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Хабиб продвигает бой брата против Петра Яна. Но нужна ли UFC битва россиян?
Вчера, 07:00
  • Перед боем со знаком минут отличился Фигереду, который не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и поставил поединок под угрозу срыва. Но россиянин бой принял и, согласно регламенту, получит от провинившегося 25% от гонорара за встречу на UFC 324.
  • Также отметим, что организация Дэйны Уайта после подписания соглашения с Paramount сделала серьезный акцент на зрелищность производимого продукта. Главный ММА-промоушен удвоит действующие бонусы (доходы участников лучшего боя вечера, а также бойцов, показавших лучшее выступление на турнире, вырастут с 50 тысяч долларов до 100 тысяч), а также введет новый бонус за досрочную победу. Это должно придать стимул бойцам не добывать осторожные триумфы, а идти за финишем.
© UFC EurasiaУмар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© UFC Eurasia
Умар Нурмагомедов

Крепкого бразильца удосрочить не удалось

Хотя победа российского бойца получилась уверенной! 115-42 по ударам, вот такая убедительная статистика. Умар с Хабибом и лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Исламом Махачевым в углу не оставил шансов Фигередо, который за все 15 минут боя отличился лишь подобием тейкдауна и рискованной серией в концовке второго раунда. Возраст берет свое, и некогда грозный король наилегчайшего веса в 38 лет теряется в клетке и ничем не может удивить молодого оппонента.
Оттого и обидно, что Умар не смог финишировать бразильца. И в стойке был лучше Нурмагомедов, и на земле хорошо получалось удерживать и под свист американских болельщиков разбивать Дейвезона… Но, видимо, не настолько сдал Бог Войны и сенсационно выстоял всю дистанцию в восьмиугольнике с тотальным фаворитом (не в последнюю очередь благодаря откровенной беготне по клетке).
Вердикт судей: 30-27 на всех трех карточках в пользу Умара. Что досадно, триумфатору даже не дали возможности выступить с заявлением, так как комментаторы не стали брать октагон-интервью с братом Хабиба.

Какие опции есть у Молодого Орла?

Вариантов видится два, и зависят они от того, как выступит в соглавном событии вечера бывший чемпион в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли, который после двух поражений от Мераба Двалишвили (именно грузин нанес первое поражение в карьере Умару и уступил золото Петру) принял бой с китайцем Сонгом Ядонгом. Если Сахарок победит, то, с наибольшей вероятностью, UFC даст своему любимчику реванш с Петром Яном. Как мы помним, три с половиной года назад россиянин проиграл О'Мэлли в Абу-Даби, и то решение судей стало одним из самых скандальных в истории смешанных единоборств. А если американец проиграет? Вот тогда шансы на бой с жестким сибиряком у Нурмагомедова повысятся. Но как знать: возможно, неугомонный Двалишвили быстро восстановится после декабрьского поражения и выйдет на трилогию с Яном, в которой UFC точно будет заинтересовано больше, чем во встрече двух россиян.
Скорее всего, Умару придется провести еще один бой, чтобы заслужить "титульник". И опций тут много: от второго боя с Кори Сэндхагеном и встреч с Ядонгом/ Марлоном Верой до авантюрного вызова в лице Пэйтона Тэлботта. Посмотрим, что предложит дагестанцу UFC, и какое решение примет звездная команда Умара.

UPD: О`Мэлли в тяжелейшем бою одолел Ядонга единогласным решением судей и ожидаемо бросил вызов Петру Яну.

Илия Топурия с женой - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар
21 декабря 2025, 08:00
 
ЕдиноборстваСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСмешанные боевые искусства (ММА)UFCУмар НурмагомедовХабиб НурмагомедовПетр ЯнДейвезон ФигередоШон О’МэллиДэйна Уайт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала