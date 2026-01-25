Рейтинг@Mail.ru
Американец победил в тяжелейшем бою на UFC 324 и бросил вызов Петру Яну
Единоборства
 
07:36 25.01.2026
Американец победил в тяжелейшем бою на UFC 324 и бросил вызов Петру Яну
Американец победил в тяжелейшем бою на UFC 324 и бросил вызов Петру Яну - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Американец победил в тяжелейшем бою на UFC 324 и бросил вызов Петру Яну
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О`Мэлли взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
единоборства
спорт
сонг ядонг
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
шон о’мэлли
петр ян
мераб двалишвили
спорт, сонг ядонг, смешанные боевые искусства (мма), ufc, шон о'мэлли, петр ян, мераб двалишвили
Единоборства, Спорт, Сонг Ядонг, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Шон О’Мэлли, Петр Ян, Мераб Двалишвили
Американец победил в тяжелейшем бою на UFC 324 и бросил вызов Петру Яну

Шон О`Мэлли решением судей победил Сонга Ядонга на турнире UFC 324

© UFC EurasiaАфиша боя О`Мэлли против Сонга на турнире UFC 324
Афиша боя О`Мэлли против Сонга на турнире UFC 324 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© UFC Eurasia
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон О`Мэлли взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Второй по значимости поединок вечера завершился триумфом О`Мэлли единогласным решением судей. Благодаря этой победе бывший чемпион лиги в легчайшем весе смог закрыть два поражения от грузина Мераба Двалишвили.
В ходе октагон-интервью американец вызвал Петра Яна на поединок. Бойцы уже встречались в клетке в 2022 году, и тогда О`Мэлли одержал скандальную победу раздельным решением судей.
Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Брат Хабиба сверг Бога Войны! Но UFC победа россиянина не впечатлит
05:15
 
ЕдиноборстваСпортСонг ЯдонгСмешанные боевые искусства (ММА)UFCШон О’МэллиПетр ЯнМераб Двалишвили
 
