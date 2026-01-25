https://ria.ru/20260125/ufc--2070130381.html
Россиянин уступил грозному камерунцу на UFC 324
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Пуляев уступил камерунцу Атеба Гаутье на 324-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). РИА Новости Спорт, 25.01.2026
