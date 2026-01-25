Рейтинг@Mail.ru
18:37 25.01.2026
ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче
спорт, абу-даби, узбекистан, лусиано гонду, матвей лукин, пфк цска, динамо москва, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Абу-Даби, Узбекистан, Лусиано Гонду, Матвей Лукин, ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче

Дебютный гол Гонду не спас ЦСКА от поражения в матче с самаркандским "Динамо"

© Фото : Соцсети спортсменаЛусиано Гонду
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Встреча завершилась победой клуба из Узбекистана со счетом 4:3. В составе армейцев мячи забили Жоао Виктор (5-я минута), Лусиано Гонду (26) и Матвей Лукин (81). Игроки "Динамо" отличились на 16, 38, 83-й минутах, а победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
Гонду отметился дебютным голом за ЦСКА с момента перехода из петербургского "Зенита" в январе.
В феврале ЦСКА проведет три встречи в рамках Зимнего кубка РПЛ - против "Краснодара" (3 февраля), московского "Динамо" (6 февраля) и "Зенита" (10 февраля).
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Борац" отказался от участия в товарищеском матче с "Оренбургом"
24 января, 14:57
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.
В другом товарищеском матче калининградская "Балтика" проиграла узбекистанскому клубу "Сурхан" - 3:4.
 
ФутболСпортАбу-ДабиУзбекистанЛусиано ГондуМатвей ЛукинПФК ЦСКАДинамо МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
