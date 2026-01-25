https://ria.ru/20260125/tsska-2070201676.html
ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче
Футбольный клуб ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Дебютный гол Гонду не спас ЦСКА от поражения в матче с самаркандским "Динамо"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА проиграл самаркандскому "Динамо" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Встреча завершилась победой клуба из Узбекистана со счетом 4:3. В составе армейцев мячи забили Жоао Виктор (5-я минута), Лусиано Гонду (26) и Матвей Лукин (81). Игроки "Динамо" отличились на 16, 38, 83-й минутах, а победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
Гонду отметился дебютным голом за ЦСКА с момента перехода из петербургского "Зенита" в январе.
В феврале ЦСКА проведет три встречи в рамках Зимнего кубка РПЛ - против "Краснодара" (3 февраля), московского "Динамо" (6 февраля) и "Зенита" (10 февраля).
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.
В другом товарищеском матче калининградская "Балтика" проиграла узбекистанскому клубу "Сурхан" - 3:4.