Трусова не сможет исполнять три четверных прыжка в программе, заявил Энберт

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова вряд ли сможет исполнять три четверных прыжка в одной программе в обозримом будущем, но и она, и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева точно будут пытаться делать ультрасложные элементы, считает серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире фигуристов Александр Энберт.