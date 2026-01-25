Рейтинг@Mail.ru
Трусова не сможет исполнять три четверных прыжка в программе, заявил Энберт - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:30 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/trusova-2070183262.html
Трусова не сможет исполнять три четверных прыжка в программе, заявил Энберт
Трусова не сможет исполнять три четверных прыжка в программе, заявил Энберт - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Трусова не сможет исполнять три четверных прыжка в программе, заявил Энберт
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова вряд ли сможет исполнять три четверных прыжка в одной программе в обозримом будущем, но и она, и... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T15:30:00+03:00
2026-01-25T15:30:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
пекин
камила валиева
александр энберт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773369869_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_1d2a2b876ee8dea3ab05c13be11edec4.jpg
https://ria.ru/20260121/trusova-2069285840.html
россия
москва
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773369869_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_9c66999bc508c95e84a45972043c7c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, пекин, камила валиева, александр энберт
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Пекин, Камила Валиева, Александр Энберт
Трусова не сможет исполнять три четверных прыжка в программе, заявил Энберт

Энберт: Трусова и Валиева будут пытаться делать ультрасложные элементы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Александра Трусова
 Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александра Трусова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова вряд ли сможет исполнять три четверных прыжка в одной программе в обозримом будущем, но и она, и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева точно будут пытаться делать ультрасложные элементы, считает серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире фигуристов Александр Энберт.
Трусова заявлена в числе участников чемпионата России по прыжкам, который состоится 31 января - 1 февраля в Москве. Это будет первый старт фигуристки после рождения сына. Также на этом турнире выступит и Валиева, отбывшая дисквалификацию за допинговое нарушение. Обе фигуристки до перерыва в карьере владели прыжками ультра-си. На Олимпиаде в Пекине Трусова включила пять четверных прыжков в произвольную программу.
"Конечно, я очень рад, что девочки вернулись, - сказал Энберт журналистам в рамках "Зимнего дня Московского спорта". - Камила на шоу выглядела прекрасно, я уверен, когда она начнет соревноваться, будет еще лучше. У Александры тоже очень быстро идет восстановление. Я верю, что будут попытки четверных. Не будет, конечно, пять четверных, не будет, наверное, в обозримом будущем и трех. Но попытки и у Камилы, и у Саши будут сто процентов".
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
21 января, 12:49
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваПекинКамила ВалиеваАлександр Энберт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    26.01 16:30
    Авангард
    Адмирал
  • Хоккей
    26.01 17:00
    Автомобилист
    Амур
  • Хоккей
    26.01 19:00
    Торпедо НН
    Сибирь
  • Хоккей
    26.01 19:10
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Динамо Москва
    Лада
  • Хоккей
    26.01 19:30
    Сочи
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    26.01 19:30
    ЦСКА
    Северсталь
  • Футбол
    26.01 22:45
    Верона
    Удинезе
  • Футбол
    26.01 23:00
    Эвертон
    Лидс
  • Футбол
    26.01 23:00
    Жирона
    Хетафе
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала