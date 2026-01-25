Трусова не сможет исполнять три четверных прыжка в программе, заявил Энберт

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова вряд ли сможет исполнять три четверных прыжка в одной программе в обозримом будущем, но и она, и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева точно будут пытаться делать ультрасложные элементы, считает серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире фигуристов Александр Энберт.
Трусова заявлена в числе участников чемпионата России по прыжкам, который состоится 31 января - 1 февраля в Москве. Это будет первый старт фигуристки после рождения сына. Также на этом турнире выступит и Валиева, отбывшая дисквалификацию за допинговое нарушение. Обе фигуристки до перерыва в карьере владели прыжками ультра-си. На Олимпиаде в Пекине Трусова включила пять четверных прыжков в произвольную программу.
"Конечно, я очень рад, что девочки вернулись, - сказал Энберт журналистам в рамках "Зимнего дня Московского спорта". - Камила на шоу выглядела прекрасно, я уверен, когда она начнет соревноваться, будет еще лучше. У Александры тоже очень быстро идет восстановление. Я верю, что будут попытки четверных. Не будет, конечно, пять четверных, не будет, наверное, в обозримом будущем и трех. Но попытки и у Камилы, и у Саши будут сто процентов".
