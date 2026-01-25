https://ria.ru/20260125/tennis-2070178177.html
Андреева и Свитолина не пожали руки после матча на Australian Open
Андреева и Свитолина не пожали руки после матча на Australian Open - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Андреева и Свитолина не пожали руки после матча на Australian Open
Россиянка Мирра Андреева и украинка Элина Свитолина не пожали руки после матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
теннис
спорт
australian open
элина свитолина
мирра андреева
кори гауфф
женская теннисная ассоциация (wta)
